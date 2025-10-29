قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى تجب زكاة الذهب وكيف تحسب؟.. محمود شلبي يجيب
هل سيتم غلق الطرق أثناء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
مصدر أمني: لا صحة للمتداول عن إغلاق طرق بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديوهات خاصة وزواج سري.. القصة الكاملة لأزمة رحمة محسن
رسميا .. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء
برلمانية تطالب بتعديل قانون سن الطفل المصري ليتناسب مع طبيعة الجريمة ومستوى الإدراك
رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا
حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج
مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات
أحمد موسى يشوق المتابعين: سنعرض تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير يوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك ضمن القائمة؟.. تعرف على هواتف سامسونج التي حصلت على أندرويد 16

أندرويد 16
أندرويد 16
شيماء عبد المنعم

تواصل شركة سامسونج، طرح أحدث تحديثاتها مع إطلاق نظام One UI 8 المبني على أندرويد 16، ليشمل عددا كبيرا من هواتفها الذكية القابلة للطي والرائدة والمتوسطة، بالإضافة إلى أجهزتها اللوحية. 

ورغم توقف مؤقت لبعض الطرازات، عادت سامسونج بسرعة لاستكمال طرح تحديث One UI 8 لضمان وصوله لجميع المستخدمين.

هواتف Galaxy S الرائدة أول المستفيدين


بدأت سلسلة Galaxy S25 (S25 و+S25 وS25 Edge وS25 Ultra) بتلقي التحديث مباشرة، تبعتها سلسلة S24 في سبتمبر، مع حل سريع لأي توقف لاحق. 

وفي أكتوبر، حصلت أجهزة S23 وS23 FE على التحديث، تلتها S22 وS21 FE لتعزيز الأمان وتحسين الأداء.

الأجهزة القابلة للطي Fold وFlip

وصل تحديث One UI 8 مباشرة لأحدث الأجهزة القابلة للطي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، بينما تلقت أجهزة Galaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Flip 6 والإصدارات الخاصة التحديث بعد ذلك، وتم ترقية Fold5 وFlip5 وFold4 وFlip4 تدريجيا خلال أكتوبر.

هواتف Galaxy A وM المتوسطة الفئة
 

حصلت دفعة كبيرة من هواتف سامسونج متوسطة الفئة على أندرويد 16، أبرزها M56، M55، M53، A73، A56، وغيرها، لتشمل تحسينات الأداء والأمان على نطاق واسع.

الأجهزة اللوحية

لم تغفل سامسونج أجهزتها اللوحية، حيث حصلت أجهزة Tab S10 وS10 Ultra وS10 FE وTab S9 وS8 وسلسلة Tab S11 الجديدة على التحديث مباشرة من المصنع، مع تعزيز تجربة الإنتاجية وSamsung DeX.

ميزات One UI 8 الجديدة

يتضمن التحديث مزايا متعددة مثل ذكاء اصطناعي محسن، روتينات استباقية، حماية بيانات متقدمة، إعادة تصميم شريط Now Bar، تحسينات في التطبيقات، دعم تقسيم الشاشة بنسبة 90:10، وتعزيز مشاركة الملفات والاتصال بين الأجهزة.

كيفية التحقق من التحديث

يمكن للمستخدمين التأكد من وصول One UI 8 عبر: الإعدادات > تحديث البرنامج > تنزيل وتثبيت، وتوزع سامسونج التحديث تدريجيا حسب الدول لضمان استقرار الأداء.

سامسونج أندرويد 16 تحديث One UI 8 هواتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

ترشيحاتنا

الأهلي

بتروجت يتقدم بهدف حامد حمدان على الأهلي في الشوط الأول بالدوري الممتاز

الشناوي

شاهد.. هدف تقدم بتروجت في شباك الأهلي

الاتحاد السكندري

خوفاً من الهزيمة.. طوارئ في الاتحاد السكندري قبل مواجهة بيراميدز

بالصور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد