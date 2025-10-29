هل هاتفك ضمن القائمة؟.. تعرف على هواتف سامسونج التي حصلت على أندرويد 16

تواصل شركة سامسونج، طرح أحدث تحديثاتها مع إطلاق نظام One UI 8 المبني على أندرويد 16، ليشمل عددا كبيرا من هواتفها الذكية القابلة للطي والرائدة والمتوسطة، بالإضافة إلى أجهزتها اللوحية.

ورغم توقف مؤقت لبعض الطرازات، عادت سامسونج بسرعة لاستكمال طرح تحديث One UI 8 لضمان وصوله لجميع المستخدمين.

هواتف Galaxy S الرائدة أول المستفيدين



بدأت سلسلة Galaxy S25 (S25 و+S25 وS25 Edge وS25 Ultra) بتلقي التحديث مباشرة، تبعتها سلسلة S24 في سبتمبر، مع حل سريع لأي توقف لاحق.

وفي أكتوبر، حصلت أجهزة S23 وS23 FE على التحديث، تلتها S22 وS21 FE لتعزيز الأمان وتحسين الأداء.

الأجهزة القابلة للطي Fold وFlip

وصل تحديث One UI 8 مباشرة لأحدث الأجهزة القابلة للطي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، بينما تلقت أجهزة Galaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Flip 6 والإصدارات الخاصة التحديث بعد ذلك، وتم ترقية Fold5 وFlip5 وFold4 وFlip4 تدريجيا خلال أكتوبر.

هواتف Galaxy A وM المتوسطة الفئة



حصلت دفعة كبيرة من هواتف سامسونج متوسطة الفئة على أندرويد 16، أبرزها M56، M55، M53، A73، A56، وغيرها، لتشمل تحسينات الأداء والأمان على نطاق واسع.

الأجهزة اللوحية

لم تغفل سامسونج أجهزتها اللوحية، حيث حصلت أجهزة Tab S10 وS10 Ultra وS10 FE وTab S9 وS8 وسلسلة Tab S11 الجديدة على التحديث مباشرة من المصنع، مع تعزيز تجربة الإنتاجية وSamsung DeX.

ميزات One UI 8 الجديدة

يتضمن التحديث مزايا متعددة مثل ذكاء اصطناعي محسن، روتينات استباقية، حماية بيانات متقدمة، إعادة تصميم شريط Now Bar، تحسينات في التطبيقات، دعم تقسيم الشاشة بنسبة 90:10، وتعزيز مشاركة الملفات والاتصال بين الأجهزة.

كيفية التحقق من التحديث

يمكن للمستخدمين التأكد من وصول One UI 8 عبر: الإعدادات > تحديث البرنامج > تنزيل وتثبيت، وتوزع سامسونج التحديث تدريجيا حسب الدول لضمان استقرار الأداء.