الهاتف الطموح القابل للطي ثلاثياً من سامسونج يظهر رسمياً لأول مرة

بعد شهور من الشائعات والتسريبات، عرضت سامسونج أخيراً هاتفها القابل للطي ثلاثياً خلال حدث K-Tech المصاحب لقمة APEC المقبلة في كوريا الجنوبية. ورغم منع الجمهور من تجربة الجهاز بشكل عملي، أكدت الصور المسربة تصميم الهاتف ومبدأ الطي الذي برز في العروض السابقة.

تفاصيل التصميم والآلية: شاشة الغلاف والشاشة الداخلية الهائلة

أظهرت النماذج المعروضة الهاتف في حالتي الطي والانفتاح الكامل، إضافة لعرض آلية الطي عبر مواد ترويجية خاصة. تشير التسريبات إلى شاشة غلاف قياس 6.5 إنش، إلى جانب شاشة داخلية عملاقة قابلة للطي تبلغ نحو 10 إنش، ما يحول الجهاز لهجين بين الهاتف والتابلت.

تحتفظ سامسونج حتى اللحظة بتفاصيل المواصفات التقنية والسعر، لكن يتوقع أن تكشف عنها نهاية الأسبوع في قمة APEC بجيونججو.

تشير تقارير متخصصة إلى أن الإطلاق سيكون في أسواق مختارة فقط، ولا يرجح وصول الجهاز إلى السوق الأمريكية في المرحلة الأولى.

أهمية الابتكار: خطوة كبيرة نحو المستقبل

يرى خبراء التقنية أن تصميم الطي الثلاثي يمثل قفزة جريئة لشركة سامسونج بعد سنوات من الاعتماد على سلسلة Z Fold التقليدية.

بهذا الابتكار، تضع سامسونج نفسها في طليعة شركات الهواتف القابلة للطي على مستوى العالم، مع توقعات بأن يكون الجهاز أكثر سماكة من Galaxy Z Fold 7 لكنه يوفر مساحة عمل مذهلة يمكن وضعها في الجيب.

ينتظر المستخدمون حول العالم إعلان سامسونج النهائي عن المواصفات والسعر والأسواق المستهدفة خلال الأيام القليلة القادمة. إذا كنت من عشاق التكنولوجيا المتقدمة، فإن هذا الهاتف يمثل نقلة نوعية في تصميم وشكل الهواتف الذكية القابلة للطي.