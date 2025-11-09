قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لماذا يعود مستخدمو هاتف Galaxy S25 Ultra إلى النسخة القديمة؟مفاجآت من الداخل

هاتف Galaxy S25 Ultra
هاتف Galaxy S25 Ultra
لمياء الياسين

يبدو أن هاتف Galaxy S25 Ultra الجديد قد خيب أمال المستخدمين بعد فترة من استخدامه وإليك أبرز ميزاته وعيوبه والتي ظهرت بعد فترة مُطولة من الإستخدام.

التصميم 

تخلت شركة سامسونج عن تصميمها ، المُستطيل الشكل الذي كان يميز هاتف Ultra وذلك عن باقي الإصدارات السابقة لتصبح زوايا الهاتف بها بعض الدورانات البسيطة.

أما عن وزن الهاتف فقد أصبح أخف بفرق بسيط عن الجيل السابق،اما عن الدورانات الموجودة في زوايا الهاتف فهي تعد جيدة لكنها غير معتادة وبالنظر الى جودة الخامات ومقاومة الماء فلا يوجد أي مشاكل.

الشاشة 

يأتي الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED من الجيل الثاني وبقياس 6.9 بوصة وسطوع قد يصل الى 2600 شمعة وتعد حواف الشاشة أقل من الجيل السابق، ما يجعل التصميم أفضل بفارق ملحوظ، وذلك مع طبقة حماية Armor من الجيل الثاني تعد مقاومة للإنعكاسات وذلك لتحسين تجربة رؤية اللون الأسود.

الأداء 
يعمل هاتف Galaxy S25 Ultraبمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 ايليت المخصص لـ هواتف سامسونج مع واجهة سامسونج الجديدة One UI 7.

ولأول مرة تفوق الهاتف في الـMulti Core عن هاتف iPhone 16 Pro Max، إلا أنه مازال أقل في الـSingle Core ولكن ليس بفارق ضخم ويعد الهاتف الجديد اسرع بفرق ملحوظ مقارنة بالهاتف القديم.

أما عن السخونة والتبريد، في الإستخدام اليومي يعد الهاتف جيد جدًا وأصبحت أقل من الجيل السابق بفرق ملحوظ. 
يعد للقلم الـsPen العديد من الميزات ، لكن المُحبط هو انه لا يمكنك التصوير بالقلم.

البطارية
 

يعدالشيء المؤسف هو عدم إستخدام سامسونج لبطارية من نوع Silicon Carbon مثل الشركات الصينية، فمازال الهاتف يُقدم بطارية 5000 مللي امبير، بتحسن بسيط في الأداء الفعلي.

كتجربة مبدأية يجد المستخدمين أن وقت إلتقاط الصورة أصبح أسرع، والتنقل بين العدسات أصبح أسهل، ويتمكن الهاتف من تصوير فيديوهات بجودة 8K بالعدسة الـUltra Wide.

بالنسبة للأداء الفعلي للكاميرات، وجدنا ان Galaxy S25 Ultra هو أحسن موبايل يقوم بتصوير صور بورتريه.

بالنسبة لعدسة التصوير الواسع، فهي تأتي بتفاصيل أكثر عندما تقوم بالتقريب داخل الصورة.

هاتف Galaxy S25 Ultra شاشة Dynamic AMOLED الجيل الثاني معالج كوالكوم هاتف iPhone 16 Pro Max

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

ترشيحاتنا

محمد عواد

عواد هو الأصل.. جماهير الزمالك تحفز محمد عواد قبل نهائي السوبر

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن: خروج أي لاعب عن النص مصيره الاستبعاد.. واختيارات المنتخب وجهة نظر فنية فقط

عبد الرؤوف

سابع مدرب.. هل ينجح عبد الرؤوف في كتابة فصل جديد في تاريخ المدربين المصريين ؟

بالصور

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

فيديو

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد