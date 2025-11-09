لماذا يعود مستخدمو هاتف Galaxy S25 Ultra إلى النسخة القديمة؟مفاجآت من الداخل

يبدو أن هاتف Galaxy S25 Ultra الجديد قد خيب أمال المستخدمين بعد فترة من استخدامه وإليك أبرز ميزاته وعيوبه والتي ظهرت بعد فترة مُطولة من الإستخدام.

التصميم

تخلت شركة سامسونج عن تصميمها ، المُستطيل الشكل الذي كان يميز هاتف Ultra وذلك عن باقي الإصدارات السابقة لتصبح زوايا الهاتف بها بعض الدورانات البسيطة.

أما عن وزن الهاتف فقد أصبح أخف بفرق بسيط عن الجيل السابق،اما عن الدورانات الموجودة في زوايا الهاتف فهي تعد جيدة لكنها غير معتادة وبالنظر الى جودة الخامات ومقاومة الماء فلا يوجد أي مشاكل.

الشاشة

يأتي الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED من الجيل الثاني وبقياس 6.9 بوصة وسطوع قد يصل الى 2600 شمعة وتعد حواف الشاشة أقل من الجيل السابق، ما يجعل التصميم أفضل بفارق ملحوظ، وذلك مع طبقة حماية Armor من الجيل الثاني تعد مقاومة للإنعكاسات وذلك لتحسين تجربة رؤية اللون الأسود.

الأداء

يعمل هاتف Galaxy S25 Ultraبمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 ايليت المخصص لـ هواتف سامسونج مع واجهة سامسونج الجديدة One UI 7.

ولأول مرة تفوق الهاتف في الـMulti Core عن هاتف iPhone 16 Pro Max، إلا أنه مازال أقل في الـSingle Core ولكن ليس بفارق ضخم ويعد الهاتف الجديد اسرع بفرق ملحوظ مقارنة بالهاتف القديم.

أما عن السخونة والتبريد، في الإستخدام اليومي يعد الهاتف جيد جدًا وأصبحت أقل من الجيل السابق بفرق ملحوظ.

يعد للقلم الـsPen العديد من الميزات ، لكن المُحبط هو انه لا يمكنك التصوير بالقلم.

البطارية



يعدالشيء المؤسف هو عدم إستخدام سامسونج لبطارية من نوع Silicon Carbon مثل الشركات الصينية، فمازال الهاتف يُقدم بطارية 5000 مللي امبير، بتحسن بسيط في الأداء الفعلي.

كتجربة مبدأية يجد المستخدمين أن وقت إلتقاط الصورة أصبح أسرع، والتنقل بين العدسات أصبح أسهل، ويتمكن الهاتف من تصوير فيديوهات بجودة 8K بالعدسة الـUltra Wide.

بالنسبة للأداء الفعلي للكاميرات، وجدنا ان Galaxy S25 Ultra هو أحسن موبايل يقوم بتصوير صور بورتريه.

بالنسبة لعدسة التصوير الواسع، فهي تأتي بتفاصيل أكثر عندما تقوم بالتقريب داخل الصورة.