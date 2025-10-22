قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
شاهد .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «أسوان - أبوسمبل»
تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور
عشرات الأعضاء في الشيوخ الأمريكي يُطالبون ترامب بمعارضة ضم إسرائيل للضفة الغربية
أشرف عبدالعزيز: عبدالله السعيد وقع للزمالك بعد عد الـ 40 مليون جنيه
إصابة 13شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق «أسوان - أبو سمبل» البري
لأول مرة .. محامي زيزو يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك بالأرقام
محامي رمضان صبحي يكشف تطورات قضية الامتحانات
دعاء للميت بالجنة في الثلث الأخير من الليل.. أفضل وقت استجابة
«الغندور» يكشف سبب تأخر الزمالك في تجديد عقد أحمد حمدي
العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه
تكنولوجيا وسيارات

عرض استبدال مذهل على Galaxy S25 Ultra.. خصم حتى 700 دولار

احمد الشريف

بدأت متاجر التجزئة المتخصصة في بيع الهواتف المحمولة، بالتعاون مع سامسونج، طرح عرض استبدال مذهل على هاتف Galaxy S25 Ultra، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على أعلى قيمة استرداد وصلت إلى 700 دولار عند استبدال هواتفهم القديمة من سامسونج أو حتى من شركات منافسة مثل آبل وهواوي.

تفاصيل العرض: كيف يعمل برنامج الاستبدال؟

يقدم العرض إمكانية استبدال هاتفك الحالي مهما كان طرازه بحسم مباشر على سعر Galaxy S25 Ultra الجديد. 

ويشمل العرض مجموعة واسعة من الطرازات المؤهلة للاستبدال، مع تحديد القيمة النهائية بناءً على حالة الهاتف المستبدل وسنته ونوعيته، حيث يحصل المستخدمون على مبلغ الاسترداد فورياً دون الحاجة لانتظار تحويل مالي أو مراجعة طويلة.

مميزات Galaxy S25 Ultra التي تدفع المستخدمين للاستبدال

يأتي هاتف Galaxy S25 Ultra بمواصفات رائدة تشمل كاميرا بدقة فائقة، معالج Snapdragon 8 Elite، شاشة ديناميكية LTPO AMOLED ذات معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 2600 شمعة، بطارية كبيرة تدوم ليوم كامل، وتوافق مع قلم S Pen الذكي، بالإضافة لنظام حماية متطور ضد المياه والصدمات.

أثر العرض على المنافسة وسوق الهواتف الذكية

ساهمت هذه العروض المبهرة في زيادة معدل الإقبال على شراء هاتف سامسونج الجديد، بل وفتحت باب المنافسة بقوة أمام الشركات الأخرى مثل آبل التي أصبحت تقدم عروض استبدال مشابهة على طرازات آيفون الحديثة. 

بات المستخدم اليوم يستطيع ترقية هاتفه بسهولة وبتكلفة منخفضة، مع ضمان تحديث جهازه بأحدث التقنيات كل عام تقريباً.

نصائح ما قبل البيع واستراتيجية الاستخدام الذكي للعرض

ينصح خبراء التقنية العملاء بالاستفادة القصوى من مثل هذه العروض عبر تجهيز الهاتف للاستبدال (إزالة البيانات، صيانة الأعطال البسيطة، الحفاظ على الملحقات الأصلية). 

ويشيرون إلى أن توقيت البيع المناسب خلال فترات العروض الضخمة يمنح المستخدم أفضل قيمة للاستخدام والترقية، مع إمكانية تخصيص الهاتف الجديد بحسب احتياجات التصوير أو الألعاب أو العمل.

