قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات ومواصفات وسعر Galaxy S25 FE قبل الإطلاق الرسمي.. أداء قوي وسعر منافس

Galaxy
Galaxy
احمد الشريف

مع اقتراب موعد الكشف الرسمي عن هاتف Samsung Galaxy S25 FE الجديد، بدأت التسريبات تكشف عن تفاصيل مهمة تخص المواصفات والسعر، مما يثير حماسة المستخدمين الذين ينتظرون هاتفاً يجمع بين ميزات متقدمة وسعر اقتصادي ضمن فئة الهواتف الرائدة المتوسطة.​

تصميم وشاشة متميزة مع معدل تحديث عالي

يحمل Galaxy S25 FE شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش بدقة 1080×2340 بكسل، مع دعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية Gorilla Glass Victus+ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات. 

يحافظ التصميم المتوقع على أناقة وخفة الوزن مع إطار من سبائك الألمنيوم المعزز بتقنية Armor Aluminum مما يعطي متانة عالية للهاتف.​

المعالج والذاكرة: قوة الأداء مع Exynos 2400 و 8 جيجابايت

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 2400 الجديد من سامسونج، والذي يقدم أداءً محسناً وكفاءة طاقة عالية. يأتي الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وخيارات تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت وحتى 256 جيجابايت، ما يوفر توازناً جيداً للمستخدمين بين السرعة والسعة التخزينية.​

كاميرا ثلاثية محسنة وتجربة تصوير متقدمة

يشمل الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS، وعدسة فائقة الاتساع 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وتثبيت بصري أيضاً. الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل مزودة بمحرك تصوير ProVisual يدعم تجارب سيلفي محسنة بفضل الذكاء الاصطناعي.​

البطارية والشحن السريع

مزود الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4900 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45 واط، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، ما يمنح مستخدمي Galaxy S25 FE قدرة كبيرة على الاستخدام لفترات طويلة مع سرعة في إعادة الشحن.​

السعر المتوقع والإطلاق

تشير التسريبات إلى أن Galaxy S25 FE سيبدأ سعره من 649.99 دولارًا أمريكيًا للنسخة ذات 128 جيجابايت، فيما ستكون النسخة بسعة 256 جيجابايت متاحة بسعر 709.99 دولارًا، وهو سعر مشابه لسلسلة S24 FE السابقة، ما يشير إلى أن سامسونج تحافظ على سياسة تقديم هواتف Fan Edition بسعر مناسب.​

يعد Galaxy S25 FE تجسيداً مثالياً لهواتف الفئة المتوسطة العليا من سامسونج، من خلال توازنه بين الأداء القوي والكاميرا المحسنة والتصميم الأنيق والسعر المقبول. مع تشغيل أندرويد 16 وواجهة One UI 8، يتوقع أن يكون خياراً قوياً للمستخدمين الباحثين عن تجربة هواتف رائدة بسعر مقبول.​

Samsung Galaxy S25 FE Samsung Galaxy

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار

ترشيحاتنا

رامز جلال

رامز جلال: الأهلى نمرة واحد واللي ينكر ده يبقى جاحد

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

عمرو اديب

شهيرة تمازح عمرو أديب بعد خسارة الزمالك

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد