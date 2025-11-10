تسريبات ومواصفات وسعر Galaxy S25 FE قبل الإطلاق الرسمي.. أداء قوي وسعر منافس

مع اقتراب موعد الكشف الرسمي عن هاتف Samsung Galaxy S25 FE الجديد، بدأت التسريبات تكشف عن تفاصيل مهمة تخص المواصفات والسعر، مما يثير حماسة المستخدمين الذين ينتظرون هاتفاً يجمع بين ميزات متقدمة وسعر اقتصادي ضمن فئة الهواتف الرائدة المتوسطة.​

تصميم وشاشة متميزة مع معدل تحديث عالي

يحمل Galaxy S25 FE شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش بدقة 1080×2340 بكسل، مع دعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية Gorilla Glass Victus+ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

يحافظ التصميم المتوقع على أناقة وخفة الوزن مع إطار من سبائك الألمنيوم المعزز بتقنية Armor Aluminum مما يعطي متانة عالية للهاتف.​

المعالج والذاكرة: قوة الأداء مع Exynos 2400 و 8 جيجابايت

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 2400 الجديد من سامسونج، والذي يقدم أداءً محسناً وكفاءة طاقة عالية. يأتي الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وخيارات تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت وحتى 256 جيجابايت، ما يوفر توازناً جيداً للمستخدمين بين السرعة والسعة التخزينية.​

كاميرا ثلاثية محسنة وتجربة تصوير متقدمة

يشمل الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS، وعدسة فائقة الاتساع 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وتثبيت بصري أيضاً. الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل مزودة بمحرك تصوير ProVisual يدعم تجارب سيلفي محسنة بفضل الذكاء الاصطناعي.​

البطارية والشحن السريع

مزود الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4900 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45 واط، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، ما يمنح مستخدمي Galaxy S25 FE قدرة كبيرة على الاستخدام لفترات طويلة مع سرعة في إعادة الشحن.​

السعر المتوقع والإطلاق

تشير التسريبات إلى أن Galaxy S25 FE سيبدأ سعره من 649.99 دولارًا أمريكيًا للنسخة ذات 128 جيجابايت، فيما ستكون النسخة بسعة 256 جيجابايت متاحة بسعر 709.99 دولارًا، وهو سعر مشابه لسلسلة S24 FE السابقة، ما يشير إلى أن سامسونج تحافظ على سياسة تقديم هواتف Fan Edition بسعر مناسب.​

يعد Galaxy S25 FE تجسيداً مثالياً لهواتف الفئة المتوسطة العليا من سامسونج، من خلال توازنه بين الأداء القوي والكاميرا المحسنة والتصميم الأنيق والسعر المقبول. مع تشغيل أندرويد 16 وواجهة One UI 8، يتوقع أن يكون خياراً قوياً للمستخدمين الباحثين عن تجربة هواتف رائدة بسعر مقبول.​