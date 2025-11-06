قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تسريب الموعد الجديد لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26

هواتف Galaxy S26
هواتف Galaxy S26
لمياء الياسين

أعلنت شركة سامسونج أنها ستقوم بتأجل إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26 وذلك لبدء تدشينها الفعلي في مارس القادم 
من المرجح أن يتم تشغيل هاتف Samsung Galaxy S26 بواسطة مجموعة شرائح Exynos 2600 في بعض البلاد ويعد من المرجح أن يعمل هاتف Samsung Galaxy S26 بمعالج Exynos 2600 في بعض المناطق. 

هاتف Samsung Galaxy S26 

سلسلة هواتف جالاكسي إس 26

تستعد سامسونج للكشف عن سلسلة هواتف جالاكسي إس 26، لكن الشائعات تشير الآن إلى أن عملاق التكنولوجيا الكوري سيؤجل الإطلاق. ووفقًا لموقع ETNews ، ستعقد سامسونج حدثًا للكشف عن سلسلة هواتف جالاكسي إس 26 في 25 فبراير من العام المقبل، ولكن من المرجح أن يتم الإطلاق الرسمي في كوريا الجنوبية في الأسبوع الأول من مارس.

ووفقا للتسريبات سيكون هذا أول إطلاق من سامسونج لسلسلة هواتفها الرائدة جالاكسي إس في مارس منذ خمس سنوات. ويُشير التقرير إلى أن السبب الرئيسي للتأخير هو “التغيير المفاجئ في تركيب المنتج” .

تشير الشائعات أيضًا إلى أن سامسونج سترفع سعر سلسلة هواتف Galaxy S26 نظرًا لارتفاع تكلفة المكونات والارتفاع المفاجئ في أسعار الذاكرة والتخزين . وبالمقارنة مع العام الماضي، تقول سامسونج إن سعر معالجات الهواتف المحمولة ارتفع بنسبة 12%، بينما ارتفعت أسعار وحدات الكاميرا بنسبة 8%.

ميزات هاتف Galaxy S26

بالحديث عن المواصفات، من المرجح أن تواصل سامسونج استراتيجية المعالج المزدوج مع سلسلة Galaxy S26. 

يُشاع أن سلسلة Galaxy S26 ستحتوي على معالج Exynos 2600 الجديد من سامسونج، بينما قد تعمل الإصدارات العالمية بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.

تشير التكهنات أيضًا إلى أن هاتف Galaxy S26 Ultra سيتمتع بتصميم أكثر استدارةً من سابقه. وتُظهر صور مسربة مؤخرًا لهاتف Galaxy S26 Ultra أن سامسونج قد تُعيد تصميم جزيرة الكاميرا أيضًا، حيث أصبحت ثلاث عدسات داخل وحدة على شكل حبة دواء.

