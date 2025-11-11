صور مسربة تكشف تصميم هاتف Galaxy S26 واللون الجديد

قد لا تحصل سلسلة هواتف Galaxy S26 على ترقية كبيرة في الكاميرا ، لكن الشركة قد تُضيف التحديث الذي طال انتظارها إلى ميزات الشحن. ووفقًا لتسريب جديد، تُعزز الشركة أخيرًا تقنية الشحن اللاسلكي لتصل إلى 25 واط.

أشارت التسريبات إلى أن شركة سامسونج ستُقدم سرعات شحن لاسلكي أعلى في جميع طُرز سلسلة Galaxy S26 الثلاثة. وبعد التزامها بالشحن اللاسلكي بقوة 15 واط لما يقرب من ست سنوات، يُقال إن الهواتف الجديدة ستُعزز سرعتها إلى 20 واط و25 واط.

جالكسي S25 ألترا

على الجانب الآخر من المتوقع أن يؤدي هذا التحسين إلى تقليص أوقات الشحن بنحو 40% مقارنة بسرعات الشحن السابقة والتي وصلت إلى 15 وات ، وهو ما من شأنه أن يجعل الشحن اللاسلكي أكثر عملية للاستخدام اليومي.

بالإضافة إلى الشحن السريع، يُلمّح التسريب أيضًا إلى تحديد أحجام الشاشات والأبعاد الكلية لطرازات Galaxy S26 الثلاثة.

ميزات هاتف جالكسي S25 ألترا

يُقال إن هاتف Galaxy S26 القياسي سيحتوي على شاشة مقاس 6.3 بوصة وهيكل بأبعاد 149.4 × 71.5 × 6.9 ملم. سيحتفظ هاتف Plus بشاشة مقاس 6.7 بوصة وأبعاد تصل إلى 158.4 × 75.8 × 7.3 ملم. بينما سيحتوي هاتف S26 Ultra الرائد على شاشة مقاس 6.9 بوصة وأبعاد 163.6 × 78.1 × 7.8 ملم.

جدير بالذكر إلى أنه من المتوقع الآن أن يعمل هاتف Galaxy S26 Ultra حصريًا على أحدث شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 من Qualcomm .