منتخب كازاخستان يفوز على زد بثلاثية في بطولة الأهلي للناشئين

فاز منتخب كازاخستان على فريق زد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا.

قدم منتخب كازاخستان أداء قويًّا خلال مجريات اللقاء، ونجح في فرض سيطرته الهجومية وترجمتها إلى ثلاثية نظيفة، فيما حاول فريق زد العودة في النتيجة، لكنه اصطدم بدفاع منظم من المنتخب الكازاخستاني.

وافتتح تشارشني ديفيد أهداف المنتخب الكازاخستاني في الشوط الأول، قبل أن يسجل البديل شبيتسون بلتون هدفين في الشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده فوزًا مهمًّا على زد بثلاثية.

‎وتضم بطولة الأهلي الدولية 18 فريقًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، في إطار استراتيجية النادي الأهلي الهادفة إلى تعزيز الاحتكاك الدولي لقطاع الناشئين، وتطوير مهارات اللاعبين الفنية والبدنية من خلال منافسات عالية المستوى مع أندية من مختلف دول العالم.

وتُعد النسخة الأولى من البطولة خطوة مهمة ضمن استراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم التي تهدف إلى توفير احتكاك دولي قوي لفرق قطاع الناشئين بالنادي.