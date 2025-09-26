قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

الباستا
الباستا
ريهام قدري

إذا كنتي من محبي الباستا نقدم اليكي اليوم طريقة عمل الباستا بالوايت صوص. 

المكونات:
½ كيلو مكرونة (بيني أو فوتوتشيني أو حسب الرغبة).
2 ملعقة كبيرة زبدة.
2 ملعقة كبيرة دقيق.
2 كوب لبن (حليب).
½ كوب كريمة لبّاني (اختياري لكنها تعطي طعم أغنى).
½ كوب جبنة بارميزان مبشورة (ممكن تستبدليها بموزاريلا).
2 فص ثوم مفروم.
ملح + فلفل أسود.
رشة جوزة الطيب (اختياري).
صدور فراخ مشوية أو مشروم سوتيه (حسب الرغبة).
 

طريقة التحضير:
سلق المكرونة
اغلي ماء في حلة كبيرة مع ملح وملعقة زيت.
اسلقي المكرونة "أل دينتي" (يعني تستوي نص سوى).
صفيها واتركي كوب من ماء السلق جانبًا.
تحضير الوايت صوص
في طاسة على النار، ذوّبي الزبدة ثم أضيفي الثوم وقلّبيه حتى يطلع ريحته.
أضيفي الدقيق وقلبيه دقيقة حتى يختفي طعمه الني.
ضيفي اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي.
أضيفي الكريمة اللباني (اختياري) + الجبنة + الملح + الفلفل + جوزة الطيب.
التجميع
أضيفي المكرونة إلى الصوص وقلّبي جيدًا.
لو الصوص ثقيل زوّديه بماء سلق المكرونة.
أضيفي الفراخ أو المشروم لو عايزة.
التقديم
قدميها سخنة مع رشة جبنة مبشورة وبقدونس مفروم للزينة.

الباستا طريقة الباستا باستا كريمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب..صعود المعدن الأصفر في ختام تعاملات اليوم 25-9-2025

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

ممقرر بالحوار الوطني : السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار مكمل ومطور لرؤية مصر 2030

المكملات الغذائية

كسبر: المكملات الغذائية المصرية اقتحمت السوقين العربي والأفريقي

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد