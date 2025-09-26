بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

إذا كنتي من محبي الباستا نقدم اليكي اليوم طريقة عمل الباستا بالوايت صوص.

المكونات:

½ كيلو مكرونة (بيني أو فوتوتشيني أو حسب الرغبة).

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 كوب لبن (حليب).

½ كوب كريمة لبّاني (اختياري لكنها تعطي طعم أغنى).

½ كوب جبنة بارميزان مبشورة (ممكن تستبدليها بموزاريلا).

2 فص ثوم مفروم.

ملح + فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب (اختياري).

صدور فراخ مشوية أو مشروم سوتيه (حسب الرغبة).



طريقة التحضير:

سلق المكرونة

اغلي ماء في حلة كبيرة مع ملح وملعقة زيت.

اسلقي المكرونة "أل دينتي" (يعني تستوي نص سوى).

صفيها واتركي كوب من ماء السلق جانبًا.

تحضير الوايت صوص

في طاسة على النار، ذوّبي الزبدة ثم أضيفي الثوم وقلّبيه حتى يطلع ريحته.

أضيفي الدقيق وقلبيه دقيقة حتى يختفي طعمه الني.

ضيفي اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي.

أضيفي الكريمة اللباني (اختياري) + الجبنة + الملح + الفلفل + جوزة الطيب.

التجميع

أضيفي المكرونة إلى الصوص وقلّبي جيدًا.

لو الصوص ثقيل زوّديه بماء سلق المكرونة.

أضيفي الفراخ أو المشروم لو عايزة.

التقديم

قدميها سخنة مع رشة جبنة مبشورة وبقدونس مفروم للزينة.