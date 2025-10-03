حرقة المعدة والارتجاع.. لا تأكل هذه الأطعمة الثلاث قبل النوم أبداً

ما تأكله قبل النوم يمكن أن يؤثر على جودة نومك وصحتك العامة، تجنب الوجبات الغنية بالدهون والأطعمة الحارة والوجبات الخفيفة السكرية قبل النوم لأنها يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مما يجعل من الصعب النوم. قد تساهم هذه الأطعمة أيضا في زيادة الوزن بمرور الوقت.

ومع ذلك، ليس عليك تخطي تناول الطعام قبل النوم تماما، المفتاح هو اختيار الأطعمة ذات الخصائص المعززة للنوم التي تعمل لجسمك ونمط حياتك.

أطعمة ممنوعة قبل النوم



1. بيتزا

في حين أن البيتزا هي المفضلة الكلاسيكية في وقت متأخر من الليل، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى ليلة لا تهدأ، خاصة إذا كنت من بين ثلث الأمريكيين الذين يعانون من ارتجاع الحمض مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

صلصة الطماطم حمضية للغاية ويمكن أن تهيج المعدة، مما يسبب حرقة المعدة والارتجاع وعسر الهضم، تحتوي البيتزا أيضا على نسبة عالية من الدهون، والتي تستغرق وقتا أطول للهضم، مما يزيد من خطر حرقة المعدة والارتجاع إذا استلقيت في وقت مبكر جدا بعد تناولها.

2. آيس كريم

يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الآيس كريم يوميا قبل النوم إلى سوء نوعية النوم وزيادة الوزن، تحتوي معظم أنواع الآيس كريم على نسبة عالية من السكر المضاف والسعرات الحرارية والدهون المشبعة غير الصحية، يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير قبل النوم إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وانخفاضها بسرعة، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم.

وجدت إحدى الدراسات أن الوجبات الخفيفة السكرية الغنية بالدهون مثل الآيس كريم يمكن أن تؤدي إلى عادات الأكل في وقت متأخر من الليل وتعطيل دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية للأطفال، والمعروفة أيضا باسم الإيقاع اليومي.

3. رقائق

تحتوي رقائق البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة، والتي يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم وتجعل النوم أكثر صعوبة، كما أنها عالية نسبيا في السعرات الحرارية والدهون والصوديوم.

تربط الأبحاث بين تناول الصوديوم المرتفع وسوء نوعية النوم ومدة النوم القصيرة، يمكن أن يؤدي أيضا إلى انقطاع النوم، بما في ذلك الاستيقاظ بشكل متكرر في الليل للتبول.





المصدر.: verywellhealth