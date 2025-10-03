أفضل الطرق لعلاج المسام الواسعة واستعادة نضارة البشرة

المسام الواسعة مشكلة شائعة بتظهر غالبًا في البشرة الدهنية والمختلطة بسبب زيادة إفراز الدهون، يجعل الجلد شكله أقل نعومة. العلاج .



١- العناية اليومية

غسول لطيف للبشرة: استخدمي غسول مناسب لبشرتك (يفضل جل أو فوم للبشرة الدهنية/المختلطة) مرتين يوميًا لإزالة الدهون الزائدة.



التونر القابض للمسام: منتجات تحتوي على حمض الساليسيليك (BHA) أو النياسيناميد بتساعد على تنظيف المسام وتقليل حجمها.



ترطيب خفيف: حتى إذا كانت بشرتك دهنية لابد كريم مرطب خفيف oil-free.



٢- علاجات منزلية فعّالة

حمض الساليسيليك أو الجلايكوليك: مقشرات كيميائية خفيفة تذيب الدهون داخل المسام.

النياسيناميد (فيتامين B3): يقلل من إفراز الدهون ويحسن مظهر المسام.



الريتينول: يحفّز تجديد الخلايا ويقلل من توسع المسام مع الاستمرار.



٣- أسلوب الحياة

تجنبي النوم بالمكياج.

قللي من التعرض المباشر للشمس واستخدمي واقي شمس مناسب للبشرة الدهنية.

حافظي على شرب المياه والتغذية الصحية (الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة).



٤- علاجات طبية (عند طبيب الجلدية)

جلسات التقشير الكيميائي أو الليزر (مثل الفراكشنال ليزر).



الميكرونيدلينج لتحفيز الكولاجين وشد الجلد.

جلسات البلازما PRP أحيانًا تعطي نتائج مساعدة