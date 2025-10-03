قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتراطات قانونية لضمان سلامة العقارات وحمايتها من المخاطر
بعد خفض الفائدة.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3-10-2025
هل الإرهاق الشديد بسبب العمل مبرر للصلاة جالسا؟.. أمين الفتوى يجيب
خطبة الجمعة مكتوبة اليوم.. تعرف على موضوعها
أسطول الصمود يكسر حصار غزة.. سفينة مارينيت تقترب من القطاع
ثورة رقمية في ألبانيا.. تعيين أول وزير افتراضي بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
طيران الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان ويحلق على مستوى منخفض شرا
بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها
سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025
الفريق مجدي شعراوي: ما حدث في حرب أكتوبر ملحمة سيذكرها التاريخ العسكري بكل فخر
بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية
النمسا تحذر من "حرب هجينة" روسية وتصعيد خطير بطائرات مسيّرة في قلب أوروبا
مرأة ومنوعات

أفضل الطرق لعلاج المسام الواسعة واستعادة نضارة البشرة

المسام الواسعة
المسام الواسعة
ريهام قدري

المسام الواسعة مشكلة شائعة بتظهر غالبًا في البشرة الدهنية والمختلطة بسبب زيادة إفراز الدهون، يجعل الجلد شكله أقل نعومة. العلاج .


١- العناية اليومية
غسول لطيف للبشرة: استخدمي غسول مناسب لبشرتك (يفضل جل أو فوم للبشرة الدهنية/المختلطة) مرتين يوميًا لإزالة الدهون الزائدة.


التونر القابض للمسام: منتجات تحتوي على حمض الساليسيليك (BHA) أو النياسيناميد بتساعد على تنظيف المسام وتقليل حجمها.


ترطيب خفيف: حتى إذا كانت بشرتك دهنية لابد كريم مرطب خفيف oil-free.


٢- علاجات منزلية فعّالة
حمض الساليسيليك أو الجلايكوليك: مقشرات كيميائية خفيفة تذيب الدهون داخل المسام.
النياسيناميد (فيتامين B3): يقلل من إفراز الدهون ويحسن مظهر المسام.


الريتينول: يحفّز تجديد الخلايا ويقلل من توسع المسام مع الاستمرار.


٣- أسلوب الحياة
تجنبي النوم بالمكياج.
قللي من التعرض المباشر للشمس واستخدمي واقي شمس مناسب للبشرة الدهنية.
حافظي على شرب المياه والتغذية الصحية (الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة).


٤- علاجات طبية (عند طبيب الجلدية)
جلسات التقشير الكيميائي أو الليزر (مثل الفراكشنال ليزر).


الميكرونيدلينج لتحفيز الكولاجين وشد الجلد.
جلسات البلازما PRP أحيانًا تعطي نتائج مساعدة

