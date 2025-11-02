طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيًا
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيًا
عبد الفتاح تركي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 2025» أصبح متاحًا الآن بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للصندوق.

هذا التحول الرقمي هو من ضمن جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

سكن لكل المصريين

أكد الصندوق أن المواطنين لم يعودوا بحاجة إلى زيارة المقار الحكومية، إذ يمكنهم معرفة حالة طلبهم ومتابعة إجراءات التخصيص بسهولة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.

خطوات الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيًا

أتاح الصندوق أكثر من وسيلة رقمية تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة طلباتهم بسهولة ودقة، دون الحاجة للتنقل أو الانتظار في الطوابير. ويمكن تنفيذ ذلك من خلال الوسائل الآتية:

الاتصال بالأرقام الساخنة 1188 أو 5777 من الهاتف المحمول، أو عبر 090071117 من الخط الأرضي.

إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرقم القومي إلى الرقم 1124، لتصل للمستخدم رسالة تفصيلية تتضمن حالة الطلب خلال دقائق معدودة.

سكن لكل المصريين 5

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط: https://cservices.shmff.gov.eg، ثم إدخال الرقم القومي واختيار المشروع المطلوب لمعرفة النتيجة مباشرة.

وأوضح الصندوق أن هذه الوسائل تتيح للمواطن متابعة حالة طلبه بدءًا من تقديم الأوراق وحتى صدور قرار التخصيص النهائي.

كيفية سداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن جميع عمليات سداد الأقساط والمصروفات الإدارية الخاصة بمشروع سكن لكل المصريين أصبحت متاحة إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة مثل:

البطاقات البنكية الصادرة من مختلف البنوك المصرية.

محافظ ميزة الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة.

مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بجميع المحافظات.

سكن لكل المصريين

ويشمل السداد جميع المستحقات المالية مثل المصروفات الإدارية، ومقدم جدية الحجز القابل للاسترداد في حال عدم التخصيص، بالإضافة إلى وديعة الصيانة التي تمثل نسبة 5% من قيمة الوحدة السكنية، والمخصصة للحفاظ على المرافق العامة وجودة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الصندوق إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتسهيل المعاملات على المواطنين بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية.

تفاصيل المرحلة السابعة من مبادرة سكن لكل المصريين 2025

وأوضح الصندوق أن المرحلة السابعة من مبادرة سكن لكل المصريين قد انتهت فترة الحجز الخاصة بها مؤخرًا، وهي مرحلة مخصصة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن الأولوية في الحجز تم منحها لمن سبق لهم التقديم في إعلان سكن لكل المصريين 5، وذلك لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

سكن لكل المصريين

وتتميز هذه المرحلة بتنوع كبير في مواقع الوحدات السكنية وأسعارها بما يلبي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، إذ تم طرح الوحدات في عدد من المدن الجديدة ضمن محافظات الجمهورية لتحقيق التوازن العمراني وتخفيف الكثافة السكانية في المدن الكبرى.

نظام التمويل العقاري والفائدة الثابتة على مدى 20 عامًا

أكد الصندوق أن الوحدات السكنية المطروحة يتم تمويلها بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة ثابتة طوال فترة السداد التي تمتد لسنوات طويلة.

وتبلغ نسبة الفائدة لمحدودي الدخل 8% سنويًا، بينما يحصل متوسطي الدخل على فائدة 12% مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا، مما يمنح المواطنين فرصة ميسرة لتملك وحدة سكنية تناسب إمكانياتهم المادية.

كما أشار الصندوق إلى أن استمرار هذه المبادرات يعكس حرص الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير سكن آمن ومناسب لهم ضمن خطة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.

شقق الإسكان الاجتماعي .. آخر موعد للتقديم وأسعار وحدات سكن لكل المصريين 5

التحول الرقمي يعزز الشفافية ويختصر الوقت للمواطنين

يشكل اعتماد الأساليب الإلكترونية في الاستعلام والسداد تحولًا نوعيًا في منظومة الإسكان الاجتماعي، إذ يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية بين المواطنين والصندوق، إلى جانب توفير الوقت والجهد للمستفيدين من المشروع.

وأكدت مصادر بالصندوق أن المنصة الإلكترونية يتم تحديثها بشكل دوري لضمان دقة البيانات وسهولة الاستخدام لجميع الفئات، مشددة على أهمية الاحتفاظ برقم الطلب والرقم القومي لاستخدامهما في أي مرحلة من مراحل الاستعلام.

سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 2025 الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي سداد أقساط الشقق إلكترونيًا منصة مصر الرقمية صندوق الإسكان الاجتماعي نتيجة سكن لكل المصريين حجز شقق الإسكان التمويل العقاري المدعوم فائدة التمويل العقاري شقق وزارة الإسكان 2025 كيفية سداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية

