قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بقسط يصل لـ30 عاماً.. الإسكان تكشف خطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تواصل الدولة المصرية جهودها لتوفير سكن آمن ومناسب لكل فئات المجتمع، من خلال مبادرة "سكن لكل المصريين" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أكد عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مبادرة "سكن لكل المصريين" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل إحدى أهم المبادرات القومية في مجال الإسكان الاجتماعي، وتهدف إلى توفير وحدات سكنية عصرية ومتكاملة الخدمات للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتناسب مع احتياجاتهم المعيشية وقدراتهم المالية.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن كريم لكل مواطن مصري في بيئة عمرانية مستدامة.

متابعة ميدانية لمشروعات الإسكان في المدن الجديدة

قال عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إن وزير الإسكان يتابع بشكل مستمر سير الأعمال في تنفيذ الوحدات السكنية بعدد من المدن الجديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، مؤكدًا أن جميع الوحدات يتم تسليمها كاملة التشطيب ومجهزة بالخدمات الأساسية ومسطحات اللاندسكيب.

وأضاف أن الوزارة تراعي في التصميمات والمعايير اشتراطات العمران الأخضر وكفاءة استخدام الطاقة، بما يواكب توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والمدن الذكية.

إقبال كبير على المبادرة ودعم حكومي متكامل

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن المبادرة تشهد إقبالًا واسعًا من المواطنين في مختلف المحافظات، حيث تجاوز عدد المتقدمين في آخر إعلان مئات الآلاف مقارنة بعدد الوحدات المطروحة.
وأكد أن الدولة تدعم المواطنين في ثمن الوحدات السكنية بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال مبادرات التمويل العقاري الميسرة، ما يجعل امتلاك المسكن حلمًا متاحًا لشريحة كبيرة من المصريين.

مبادرة التمويل العقاري.. فائدة منخفضة وسداد طويل الأجل

وأشار خطاب إلى أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 و8% مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع فترات سداد تصل إلى ثلاثين عامًا، لتسهيل حصول المواطنين على وحدات مناسبة بأسعار ميسرة.

وأوضح أن المبادرة تمثل رافدًا رئيسيًا لمشروع سكن لكل المصريين، وتعمل بالتنسيق بين وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي والبنوك المشاركة، لضمان توفير حلول مالية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل.

خطوات حجز وحدات الإسكان عبر منصة "مصر العقارية"

أتاحت وزارة الإسكان منصة مصر العقارية الإلكترونية لتسهيل إجراءات الحجز دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية. وتشمل خطوات التقديم ما يلي:

الدخول إلى المنصة الرسمية وإنشاء حساب شخصي.

تحميل كراسة الشروط وسداد قيمتها إلكترونيًا.

اختيار الوحدة المطلوبة من خلال خريطة تفاعلية للمشروعات.

إدخال بيانات الأسرة ورفع المستندات المطلوبة بصيغة رقمية.

سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا وانتظار نتيجة المراجعة والتخصيص.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعزز الشفافية والعدالة في التخصيص، وتختصر الوقت والجهد على المواطنين من خلال التحول الرقمي الكامل لإجراءات الحجز.

شروط حجز وحدات الإسكان 2025

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته.

أن يتناسب الدخل الشهري مع الفئة المستهدفة (محدودي أو متوسطي الدخل).

الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الشخصي فقط وعدم التصرف فيها إلا بعد مرور المدة القانونية.

سكن لكل المصريين وزارة الإسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

معبر رفح

الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة وشاحنات تعود من المعبر دون تفريغ حمولتها.. تفاصيل

السودان

الجامعة العربية: ندعو إلى وقف إطلاق النار في الفاشر السودانية التي تتعرض لحصار من قوات الدعم السريع

الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار

زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي غير مسبوق يضع مصر في صدارة التراث الإنساني

بالصور

ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر

شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد