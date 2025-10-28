بقسط يصل لـ30 عاماً.. الإسكان تكشف خطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين

تواصل الدولة المصرية جهودها لتوفير سكن آمن ومناسب لكل فئات المجتمع، من خلال مبادرة "سكن لكل المصريين" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أكد عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مبادرة "سكن لكل المصريين" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل إحدى أهم المبادرات القومية في مجال الإسكان الاجتماعي، وتهدف إلى توفير وحدات سكنية عصرية ومتكاملة الخدمات للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتناسب مع احتياجاتهم المعيشية وقدراتهم المالية.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن كريم لكل مواطن مصري في بيئة عمرانية مستدامة.

متابعة ميدانية لمشروعات الإسكان في المدن الجديدة

قال عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إن وزير الإسكان يتابع بشكل مستمر سير الأعمال في تنفيذ الوحدات السكنية بعدد من المدن الجديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، مؤكدًا أن جميع الوحدات يتم تسليمها كاملة التشطيب ومجهزة بالخدمات الأساسية ومسطحات اللاندسكيب.

وأضاف أن الوزارة تراعي في التصميمات والمعايير اشتراطات العمران الأخضر وكفاءة استخدام الطاقة، بما يواكب توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والمدن الذكية.

إقبال كبير على المبادرة ودعم حكومي متكامل

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن المبادرة تشهد إقبالًا واسعًا من المواطنين في مختلف المحافظات، حيث تجاوز عدد المتقدمين في آخر إعلان مئات الآلاف مقارنة بعدد الوحدات المطروحة.

وأكد أن الدولة تدعم المواطنين في ثمن الوحدات السكنية بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال مبادرات التمويل العقاري الميسرة، ما يجعل امتلاك المسكن حلمًا متاحًا لشريحة كبيرة من المصريين.

مبادرة التمويل العقاري.. فائدة منخفضة وسداد طويل الأجل

وأشار خطاب إلى أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 و8% مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع فترات سداد تصل إلى ثلاثين عامًا، لتسهيل حصول المواطنين على وحدات مناسبة بأسعار ميسرة.



وأوضح أن المبادرة تمثل رافدًا رئيسيًا لمشروع سكن لكل المصريين، وتعمل بالتنسيق بين وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي والبنوك المشاركة، لضمان توفير حلول مالية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل.

خطوات حجز وحدات الإسكان عبر منصة "مصر العقارية"

أتاحت وزارة الإسكان منصة مصر العقارية الإلكترونية لتسهيل إجراءات الحجز دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية. وتشمل خطوات التقديم ما يلي:

الدخول إلى المنصة الرسمية وإنشاء حساب شخصي.

تحميل كراسة الشروط وسداد قيمتها إلكترونيًا.

اختيار الوحدة المطلوبة من خلال خريطة تفاعلية للمشروعات.

إدخال بيانات الأسرة ورفع المستندات المطلوبة بصيغة رقمية.

سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا وانتظار نتيجة المراجعة والتخصيص.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعزز الشفافية والعدالة في التخصيص، وتختصر الوقت والجهد على المواطنين من خلال التحول الرقمي الكامل لإجراءات الحجز.

شروط حجز وحدات الإسكان 2025

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته.

أن يتناسب الدخل الشهري مع الفئة المستهدفة (محدودي أو متوسطي الدخل).

الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الشخصي فقط وعدم التصرف فيها إلا بعد مرور المدة القانونية.