قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: تحقيق تغطية شاملة لـ6 محافظات.. وميكنة 100% من وحدات الرعاية الأولية
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يزورون محافظة البحر الأحمر لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

الاسكان
الاسكان
آية الجارحي

قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير، المشرف على القطاع وبرئاسة المهندس مصطفي النجار، رئيس قطاع الإسكان والمهندسة رانيا محمد منير، رئيس الإدارة المركزية للإسكان بالقطاع، وبعض قيادات قطاع الإسكان والمرافق بزيارة محافظة البحر الأحمر لمتابعة سير العمل بالمشروعات.

جاءت الزيارة تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بكافة مشروعات وملفات عمل الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار توجه الدولة في هذا الشأن.

كما تأتي الزيارة استكمالاً لدور قطاع الإسكان والمرافق في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التابعة لجهات الدولة المختلفة.

وبدأ الوفد زيارته بعقد اجتماع مع المهندس محمد عبد المنعم - مدير مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر لمناقشة كل ما يخص النواحي الفنية للمديرية من متابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة وكافة المشروعات التي تقوم المديرية بالإشراف على تنفيذها.

ثم قامت اللجنة بزيارة بعض مشروعات محافظة البحر الأحمر التي تشرف علي تنفيذها مديرية الإسكان، ومنها ( سوق الجملة بالغردقة ، مشروع الإسكان الاجتماعي "الإعلان العاشر"، معاينة الأرض المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، مشروع الإسكان المتوسط بالبداري ( 18 عمارة – مرحلة أولي)، مشروعات الإسكان المتميز للمحافظة ( 20 عمارة )، مشروعات الإسكان المتميز للمحافظة ( 36 عمارة بشارع الحجاز )، مشروعات الإسكان المتميز الجديد للمحافظة بمنطقة مجاهد ( 13 عمارة + حضانة ) ، عمارات التقوي المرحلة الثانية، مول الغردقة التجاري الإداري ، مشروع شاطئ العائلات (2) ، مبني المجلس المحلي بالغردقة.

وعقدت اللجنة اجتماعاَ مع كمال سليمان - السكرتير العام للمحافظة، حيث أعرب خلال الاجتماع عن تقديره لزيارة الوفد والمشروعات التي تشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة.

والمجتمعات العمرانية الإسكان الاستثمارية الاجتماعي البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

ترشيحاتنا

جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية تؤكد التزام أعضائها بتعزيز الأمن الإشعاعي والنووي

اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق كونمينج

البيئة: ضرورة مراعاة المساواة الجغرافية من منح الصندوق الأممي للتنوع البيولوجي

وزير السياحة والآثار

كوت ديفوار تستعين بخبرة مصر لبناء وإدارة متحف جديد

بالصور

أسباب عدم استخدام BMW للمصابيح الأمامية الصفراء الفاخرة في سيارة M2 CS

BMW
BMW
BMW

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا هى سر اليابانيين في الرشاقة؟

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد