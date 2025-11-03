مسئولو "الإسكان" يزورون محافظة البحر الأحمر لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير، المشرف على القطاع وبرئاسة المهندس مصطفي النجار، رئيس قطاع الإسكان والمهندسة رانيا محمد منير، رئيس الإدارة المركزية للإسكان بالقطاع، وبعض قيادات قطاع الإسكان والمرافق بزيارة محافظة البحر الأحمر لمتابعة سير العمل بالمشروعات.

جاءت الزيارة تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بكافة مشروعات وملفات عمل الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار توجه الدولة في هذا الشأن.

كما تأتي الزيارة استكمالاً لدور قطاع الإسكان والمرافق في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التابعة لجهات الدولة المختلفة.

الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9% كوميسك.. الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول المجموعة

وبدأ الوفد زيارته بعقد اجتماع مع المهندس محمد عبد المنعم - مدير مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر لمناقشة كل ما يخص النواحي الفنية للمديرية من متابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة وكافة المشروعات التي تقوم المديرية بالإشراف على تنفيذها.

ثم قامت اللجنة بزيارة بعض مشروعات محافظة البحر الأحمر التي تشرف علي تنفيذها مديرية الإسكان، ومنها ( سوق الجملة بالغردقة ، مشروع الإسكان الاجتماعي "الإعلان العاشر"، معاينة الأرض المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، مشروع الإسكان المتوسط بالبداري ( 18 عمارة – مرحلة أولي)، مشروعات الإسكان المتميز للمحافظة ( 20 عمارة )، مشروعات الإسكان المتميز للمحافظة ( 36 عمارة بشارع الحجاز )، مشروعات الإسكان المتميز الجديد للمحافظة بمنطقة مجاهد ( 13 عمارة + حضانة ) ، عمارات التقوي المرحلة الثانية، مول الغردقة التجاري الإداري ، مشروع شاطئ العائلات (2) ، مبني المجلس المحلي بالغردقة.

وعقدت اللجنة اجتماعاَ مع كمال سليمان - السكرتير العام للمحافظة، حيث أعرب خلال الاجتماع عن تقديره لزيارة الوفد والمشروعات التي تشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة.