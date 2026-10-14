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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوبي يتغلب على جيونبوك ويحقق فوزه الثاني في دوري أبطال آسيا

فيسيل كوبي
فيسيل كوبي
مجدي سلامة

واصل فريق فيسيل كوبي بدايته المثالية في مرحلة الدوري (منطقة الشرق) ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، محققاً فوزه الثاني على التوالي يوم الأربعاء بتغلبه بنتيجة 2-0 على فريق جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي.


ومنح يويا أوساكو التقدم للفريق المضيف في الدقيقة 12 بعد أن تخلص من الرقابة ليحول ركلة ركنية نفذها كاتسويا ناغاتو إلى هدف، بينما سجل يويا كواساكي الهدف الثاني في منتصف الشوط الثاني.

وقال أوساكو، الذي كان هدفه هذا هو الأول له في البطولة هذا الموسم: "أعتقد أنه من المهم للغاية حصد النقاط الثلاث على أرضنا".


وأضاف: "أنا سعيد لأننا تمكنا من تحقيق بداية جيدة واستهلال مشوارنا على أرضنا بنتيجة إيجابية".


فرض كوبي سيطرته في الدقائق الأولى واستحق التقدم بفضل هدف أوساكو، لكن خطورة جيونبوك تزايدت مع مرور الوقت.


ونجح الجناح البرازيلي إيتالو في اختراق دفاع أصحاب الأرض مراراً بعد الاستراحة، حيث هيأ كرة لزميله برونو موتا الذي سدد في القائم، قبل أن يرسل البديل لي سيونج-وو ضربة رأسية مرت بجوار مرمى كوبي بقليل.


كما سدد تشوي وو-جين كرة قوية من مسافة بعيدة ارتطمت بالعارضة، قبل أن يشن كوبي هجمة مرتدة سريعة؛ حيث مرر يوشينوري موتو الكرة إلى كواساكي الذي سددها في الشباك معلناً الهدف الثاني في الدقيقة 68.


وبهذا الفوز، تساوى كوبي في الرصيد (ست نقاط) مع مواطنيه كاشيما أنتلرز وغامبا أوساكا، بالإضافة إلى فريق بكين غوان الصيني.


وفي مباراة أخرى، حقق كاشيوا ريسول فوزه الأول في البطولة باكتساح بورت التايلاندي بنتيجة 5-1، حيث نجح الفريق الياباني المضيف في تسجيل خمسة أهداف خلال النصف ساعة الأولى من اللقاء.


وافتتح توجيرو كوبو التسجيل لكاشيوا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف كل من يوكي كاكتا وريكي هاراكاوا وكويا يوريكي وهيناتا ياماوتشي أهدافاً منحت أصحاب الأرض تفوقاً ساحقاً بحلول الدقيقة 28. 

ستتأهل الفرق الثمانية الأولى من مرحلة المجموعات (التي تضم 16 فريقاً) في كل من منطقتي شرق وغرب آسيا إلى دور الـ16، على أن تُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في المملكة العربية السعودية خلال شهري أبريل ومايو.

أبطال آسيا كوبي جيونبوك

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