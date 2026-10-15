مجدي أبو عميرة يعلن عن مسلسل صعيدي جديد في رمضان 2027 | خاص

كشف المخرج مجدي أبو عميرة عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشواره الفني، متحدثًا عن سر نجاح مسلسل «المال و البنون » واستمراره في ذاكرة الجمهور حتى اليوم، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في مهرجان بردية ، الذي يواصل دعم المواهب الشابة والأفلام القصيرة، إلى جانب كشفه عن استعداده لتقديم عمل درامي جديد من الدراما الصعيدية، من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027.

مجدي أبو عميرة: سعيد بمهرجان بردية ودعمه للشباب والأفلام القصيرة

وفي لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أعرب المخرج مجدي أبو عميرة عن سعادته الكبيرة بمهرجان بردية ، مؤكدًا تقديره لفكرة المهرجان وما يقدمه من دعم للشباب وصناع الأفلام القصيرة، في إطار الاهتمام بالمواهب الجديدة وإتاحة الفرصة أمامها للتعبير عن أفكارها وتقديم تجارب سينمائية مختلفة.

وأكد أبو عميرة أن المهرجانات التي تهتم بالشباب والأفلام القصيرة تمثل مساحة مهمة لاكتشاف المواهب الواعدة، ومنحها الفرصة لإثبات قدراتها الفنية، مشيرًا إلى سعادته بأن تحمل الدورة الثالثة من المهرجان اسم النجم الراحل خالد صالح، تقديرًا لقيمته الفنية ومكانته المميزة في قلوب الجمهور.

مجدي أبو عميرة يتحدث عن النجم خالد صالح

وعن إطلاق اسم الفنان خالد صالح على الدورة الثالثة من المهرجان، عبّر المخرج مجدي أبو عميرة عن اعتزازه بهذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه تعاون مع الفنان الراحل في العديد من الأعمال، وكان يقدّر موهبته الاستثنائية وقدرته على تقديم شخصيات متنوعة ومؤثرة.

وأكد أن خالد صالح كان واحدًا من النجوم الذين امتلكوا حضورًا فنيًا خاصًا، واستطاعوا ترك بصمة واضحة في الأعمال التي شاركوا فيها، وهو ما يجعل الاحتفاء باسمه بمثابة تقدير لمسيرته الفنية وما قدمه من أعمال لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.

سر نجاح مسلسل « المال و البنون » واستمراره حتى اليوم

وتطرق مجدي أبو عميرة إلى الحديث عن مسلسل «المال و البنون »، مؤكدًا اعتزازه الشديد بهذا العمل وسعادته بتقديمه، لافتًا إلى أن المسلسل يمثل تجربة مهمة في مشواره الفني، خاصة في ظل الظروف التي عُرض خلالها والمنافسة القوية التي واجهها وقت عرضه.

وأوضح أن العمل جاء في فترة شهدت عرض أعمال درامية كبيرة، من بينها «ليالي الحلمية» و«رأفت الهجان»، وهما من المسلسلات التي حققت حضورًا جماهيريًا واسعًا، الأمر الذي جعل المنافسة في ذلك الوقت قوية للغاية.

وأشار أبو عميرة إلى أن قوة المسلسل وقدرته على جذب الجمهور كانتا من أهم العوامل التي ساهمت في نجاحه، مؤكدًا أن العمل الجيد يستطيع أن يفرض نفسه حتى في ظل وجود أعمال كبيرة تنافسه على اهتمام المشاهدين.

وأضاف أن اعتزازه بالمسلسل لا يرتبط فقط بالنجاح الذي حققه وقت عرضه، بل أيضًا باستمرار تذكر الجمهور له والحديث عنه حتى اليوم، وهو ما يعكس أهمية الأعمال التي تترك أثرًا لدى المشاهدين وتظل حاضرة رغم مرور السنوات.

مجدي أبو عميرة يستعد لمسلسل صعيدي جديد في رمضان 2027

وفي مفاجأة لجمهوره، كشف المخرج مجدي أبو عميرة عن تحضيره لمسلسل جديد ينتمي إلى الدراما الصعيدية، موضحًا أن العمل لا يزال في مرحلة الكتابة، تمهيدًا لاستكمال التحضيرات اللازمة قبل بدء مراحل الإنتاج.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال موسم دراما رمضان 2027، في خطوة ينتظر من خلالها الجمهور التعرف على تفاصيل التجربة الجديدة، خاصة أن الدراما الصعيدية تتميز بطبيعة خاصة، سواء على مستوى الشخصيات أو الأحداث أو البيئة الاجتماعية التي تدور فيها القصص.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل المتعلقة بالعمل الجديد، بما في ذلك أبطاله وفريق الكتابة والإنتاج وموعد بدء التصوير، إلى جانب طبيعة القضايا التي سيتناولها المسلسل.

ويأتي هذا المشروع في إطار استمرار حضور الدراما المصرية وتنوع موضوعاتها، مع اهتمام صناعها بتقديم حكايات تنطلق من البيئات الاجتماعية المختلفة، وتطرح شخصيات وقصصًا قادرة على التواصل مع الجمهور.

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