الزمالك يسدد دفعة جديدة من مستحقات فرجاني ساسي وسامسون أكينيولا.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن نجاح مسؤولي نادي الزمالك في سداد دفعة جديدة من مستحقات التونسي فرجاني ساسي والبنيني سامسون أكينيولا، ثنائي الفريق السابق، وفقًا لجدولة المستحقات المتفق عليها مع اللاعبين.

وأوضح أضا خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن إدارة الزمالك سبق أن اتفقت مع ساسي وأكينيولا على جدولة مستحقاتهما المالية، وكان من المقرر حصول الثنائي على دفعة جديدة خلال الشهر الجاري، وهو ما نفذه مسؤولو النادي مؤخرًا.

وأضاف أن سداد الدفعة الجديدة يأتي في إطار التزام إدارة الزمالك بالاتفاقات الخاصة بمستحقات لاعبي الفريق السابقين، وفقًا للمواعيد المحددة في جدول السداد.

وأشار محمد طارق أضا إلى أن مسؤولي الزمالك سبق لهم سداد مستحقات الفلسطيني عمر فرج والسنغالي إبراهيما نداي، ضمن التحركات المتعلقة بتسوية المستحقات المالية للاعبين السابقين بالنادي.