عصام سالم: الزمالك يصطحب مترجمًا سلوفينيًا ضمن وفده إلى اتحاد الكرة

انتقد عصام سالم، الناقد الرياضي، المستوى الفني لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي حسمها الفريق الأحمر بالفوز بهدفين دون رد، مؤكدًا أنه لم يستمتع بالمباراة بسبب ندرة الفرص المتاحة على المرميين.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، "مباراة القمة لم تشهد العدد الكافي من الفرص التي تجعلها ممتعة من الناحية الفنية رغم أهمية المواجهة بين قطبي الكرة المصرية".

وأضاف سالم أن ركلة الجزاء التي طالب بها الزمالك لصالح شيكو بانزا لا يختلف عليها أحد، مشيرًا إلى أن القرارات التحكيمية خلال اللقاء أثارت الكثير من الجدل.

وأكد سالم،"حكم مباراة القمة كان دون المستوى والمباراة شهدت أخطاء تحكيمية، لكنها لم تكن متعمدة".

وأشار سالم إلى أن وجود علامات استفهام كثيرة حول مستوى الأهلي تحت قيادة عموتة، في ظل ما يقدمه الفريق من أداء خلال الفترة الحالية.

وأتم سالم أن الزمالك سيحضر مترجمًا للغة السلوفينية ضمن الوفد الذي سيتوجه إلى اتحاد الكرة، في إطار التحركات المتعلقة بملف مباراة القمة.