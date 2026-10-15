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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال الندوة التثقيفية الـ44.. أبرز رسائل الرئيس السيسي لمواجهة التحديات والشائعات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية الـ44 التي نظمتها القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة ، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ووضع الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وقبر الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر عام 1973.

فيما أشاد الرئيس السيسي بدور القوات المسلحة في تحقيق نصر أكتوبر واستعادة سيناء.

دور الشعب المصري في التصدي للشائعات

كما تحدث الرئيس السيسي عن بعض التحديات والمؤامرات التي تواجه مصر مجددا، وشدد على دور الشعب المصري في التصدي للشائعات ومحاولات التشكيك في جهود الدولة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الواجب الوطني في المرحلة الحالية يتمثل في العمل، وجدد الرئيس تأكيده على دعم مصر لدول الخليج، مشددًا على أن الأمن القومي لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أمن مصر القومي يرتبط بأمن دول الخليج.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المُسلحة فعاليات الندوة التثقيفية الـ44 القيادة الاستراتيجية العاصمة الجديدة محمد أنور السادات جمال عبد الناصر الرئيس السيسي

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