اعرف قبل ما تشتريه.. تكلفة إصلاح شاومي 14 ألترا بثمن موبايل جديد

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، رسميا أحدث هواتفها الذكية الرائدة Xiaomi 14 Ultra، بتكوينات مختلفة تلبي جميع احتياجات المستخدمين، وإلى جانب الإطلاق العالمي، كشفت الشركة الصينية عن أسعار قطع غيار هاتفها الرائد، مما يوفر الشفافية بشأن تكاليف الصيانة المحتملة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أعلنت شاومي عن قائمة أسعار قطع غيار إصلاح جهاز شاومي 14 ألترا، والتي تتضمن العديد من المكونات الأساسية لوظائف الجهاز، تبرز اللوحة الأم كأغلي قطعة غيار بالهاتف، كما تم الكشف عن أسعار المكونات الأخرى مثل الشاشة والبطارية والغطاء الخلفي والتي جاءت كالتالي.

أسعار قطع غيار شاومي 14 ألترا

ووفقا لـ شاومي، فإن تكلفة اللوحة الأم تبلغ 464 دولار (14.337 جنيها مصريا)، للخيار بسعة 16 + 1 تيرابايت، فيما تبلغ تكلفة الخيارات الأقل بسعة 16 + 512 جيجابايت أو 12 + 256 جيجابايت حوالي 400 و 379 على التوالي.

وتأتي الشاشة في المرتبة الثانية من حيث التكلفة، حيث تبلغ تكلفتها 187 دولار (5.778 جنيها مصريا)، ومن ناحية أخرى، فإن العنصر الأقل تكلفة هو مكبر الصوت بسعر 4 دولار.

ويشار إلى أن هذه الأسعار مجرد أسعار المكونات الفردية لإصلاح هاتف Xiaomi 14 Ultra في الصين فقط، وقد تكون تكلفة الإصلاح الفعلية أعلى اعتمادا على مدى الضرر الذي تضر له الجهاز.

أسعار قطع غيار شاومي 14 ألترا

سعر ومواصفات شاومي 14 ألترا

ويتميز هاتف شاومي 14 ألترا، بأعلى المواصفات، فهو يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 وذاكرة رام من نوع LPDDR5X وذاكرة داخلية من نوع UFS 4.0.

Xiaomi 14 Ultra

والجدير بالذكر أن الهاتف يدعم الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية Tiantong، مما يعزز خيارات الاتصال للمستخدمين، ويتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.73 بوصة بدقة 3200 × 1440، مما يوفر صورا غامرة مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة.

Xiaomi 14 Ultra

وفي قسم التصوير الفوتوغرافي، دخلت شاومي في شراكة مع شركة لايكا الألمانية، لتزويد هاتف Xiaomi 14 Ultra بإعداد الكاميرا الرباعية Summilux، يشتمل هذا الإعداد على كاميرا Sony LYT-900 الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS، وتتميز بفتحة متغيرة مقاس 1 بوصة f/1.63-f/4.0 1024، بالإضافة إلى ذلك، يشتمل الجهاز على مستشعرات Sony IMX858 لكل من العدسات ذات الزاوية الواسعة والعدسات المقربة، مما يضمن تعدد الاستخدامات وجودة الصورة الاستثنائية.

Xiaomi 14 Ultra

ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، تدعم كاميرا الهاتف تقنية AISP لالتقاط الصور ومعالجتها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5300 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع سلكي بقدرة 90 وات، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات وإمكانيات الشحن العكسي بقدرة 10 وات.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، للبيع في أوروبا مقابل سعر يبدأ من 1499 يورو (أي ما يعادل 50 ألف و 107 جنيها مصريا).