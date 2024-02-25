بإمكانات جبارة.. شاومي باد 6 اس برو أقوي تابلت في السوق

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن جهاز لوحي جديد يطلق عليه اسم Xiaomi Pad 6S Pro 12.4، أبرز ما يميز هذا الجهاز هو الشاشة التي تعد بتجربة بصرية تتجاوز التوقعات، وليس هذا فقط يتميز تابلت أندرويد الجديد بمعالج قوي، وبطارية ضخمة 10 آلاف مللى أمبير، ومميزات أخرى سنتعرف عليها فيما يلي.

سعر ومواصفات تابلت شاومي Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

شاشة كبية بتقنية غامرة

تبرز شاشة IPS LCD بحجم 12.4 بوصة كميزة رئيسية بتابلت شاومي Xiaomi Pad 6S Pro 12.4، فهي تضم مجموعة واسعة من 68 مليار لون، سواء كنت تشاهد مقاطع الفيديو أو تلعب الألعاب تمنحك دقة ألوان مذهلة، كما يضفي معدل التحديث البالغ 144 هرتز تفاعل سلس سريع الاستجابة بشكل استثنائي لكل ما يحدث على شاشة الجهاز.

وترفع شاومي مستوى التميز البصري بالجهاز اللوحي من خلال تقنية النطاق الديناميكي العالي HDR10 التي تعمل على إظهار التفاصيل بالشاشة، وترتقي تقنية Dolby Vision بتجربة المشاهدة حيث تعمل على تحسين أداء الشاشة لإضفاء طابع سينمائي عند مشاهدة مقاطع فيديو عالية الدقة.

ووفقا لشاومي، يحتوي الجهاز اللوحي على 900 شمعة من ذروة السطوع، مما يضمن سهولة القراءة والوضوح حتى في ظروف الإضاءة الصعبة، كما تم ضبط الشاشة بشكل احترافي وفقا لمنحنى ألوان CIE2015، مما يتوافق مع خط شاومي الرئيسي لشاشات التلفزيون والكمبيوتر المحمول والهاتف، وتدعم الشاشة الإدخال بالقلم مع معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز.

Xiaomi Pad 6S Pro

تصميم شديد المتانة

يعطي جهاز Xiaomi Pad 6S Pro الأولوية للمتانة، فهو يتميز بتصميم معدني بالكامل يبلغ وزنه 590 جراما، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، والتي تضيف طبقة إضافية من المتانة ضد السقوط والتأثيرات العرضية.

Xiaomi Pad 6S Pro

نظام تشغيل متطور

يعمل تابلت Xiaomi Pad 6S Pro بنظام التشغيل HyperOS المستند إلى Android 14، والذي سيوفر بعض تحسينات للتطبيقات من أجل تحقيق أقصى استفادة من شاشة الجهاز اللوحي الكبيرة.

ويدعم الجهاز WPS Office وCajViewer تقسيم الشاشة الثلاثية، والتي تتيح لك تشغيل تطبيقين جنبا إلى جنب، أو عدة تطبيقات كنافذة عائمة فوق واجهة المستخدم، ومن الممكن أيضا إقران الجهاز اللوحي بشاشة خارجية أو استخدامه كشاشة ثانية لجهاز كمبيوتر محمول يعمل بنظام Windows.

Xiaomi Pad 6S Pro

معالج عالي الأداء

يحتوي جهاز Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 على معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، والذي يقترن مع 8 أو 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يوجد أيضا 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية، يوفر هذا المعالج قوة كبيرة لتشغيل جميع التطبيقات وحتى الألعاب.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

بطارية ضخمة تدوم طويلا

زودت شاومي الجهاز اللوحي بوحدة بطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 120 وات، تمنحك البطارية ساعات طويلة من الاستخدام دون نفاد الطاقة، تعد تقنية الشحن السريع بشحن كامل خلال 35 دقيقة فقط.

كما زودت شاومي الجهاز بشريحتين مخصصتين لحماية البطارية، هما شريحة P2 تراقب الشحن السريع، بينما تعمل شريحة G1 على إدارة صحة البطارية.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

إعدادات كاميرا ممتازة

يأتي الجهاز اللوحي مزودا بمستشعر كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وينضم إليه مستشعر عمق 2 ميجابكسل للصور الشخصية، تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K،وبالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، توجد كاميرا ممتازة بدقة 32 ميجابكسل.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

سعر يتناسب مع الإمكانيات

يأتي تابلت شاومي Xiaomi Pad 6S Pro 12.4، باللون الأسود والأخضر والأزرق، ويتوفر للبيع مقابل سعر يبدأ من 420 يورو (أي ما يعادل 14 ألف جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 8 + 256 جيجابايت.