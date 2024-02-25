عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات جبارة.. شاومي باد 6 اس برو أقوي تابلت في السوق

Xiaomi Pad 6S Pro
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن جهاز لوحي جديد يطلق عليه اسم Xiaomi Pad 6S Pro 12.4، أبرز ما يميز هذا الجهاز هو الشاشة التي تعد بتجربة بصرية تتجاوز التوقعات، وليس هذا فقط يتميز تابلت أندرويد الجديد بمعالج قوي، وبطارية ضخمة 10 آلاف مللى أمبير، ومميزات أخرى سنتعرف عليها فيما يلي.

سعر ومواصفات تابلت شاومي Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

شاشة كبية بتقنية غامرة

تبرز شاشة IPS LCD بحجم 12.4 بوصة كميزة رئيسية بتابلت شاومي Xiaomi Pad 6S Pro 12.4، فهي تضم مجموعة واسعة من 68 مليار لون، سواء كنت تشاهد مقاطع الفيديو أو تلعب الألعاب تمنحك دقة ألوان مذهلة، كما يضفي معدل التحديث البالغ 144 هرتز تفاعل سلس سريع الاستجابة بشكل استثنائي لكل ما يحدث على شاشة الجهاز.

 

وحش الكاميرا.. شاومي تطلق موبايل جبار يقهر آيفون 15 وS24 Ultra

مع مزايا أندرويد 14.. تحديث جبار من شاومي يصل هذه الهواتف

 

وترفع شاومي مستوى التميز البصري بالجهاز اللوحي من خلال تقنية النطاق الديناميكي العالي HDR10 التي تعمل على إظهار التفاصيل بالشاشة، وترتقي تقنية Dolby Vision بتجربة المشاهدة حيث تعمل على تحسين أداء الشاشة لإضفاء طابع سينمائي عند مشاهدة مقاطع فيديو عالية الدقة.

ووفقا لشاومي، يحتوي الجهاز اللوحي على 900 شمعة من ذروة السطوع، مما يضمن سهولة القراءة والوضوح حتى في ظروف الإضاءة الصعبة، كما تم ضبط الشاشة بشكل احترافي وفقا لمنحنى ألوان CIE2015، مما يتوافق مع خط شاومي الرئيسي لشاشات التلفزيون والكمبيوتر المحمول والهاتف، وتدعم الشاشة الإدخال بالقلم مع معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز.

Xiaomi Pad 6S Pro

تصميم شديد المتانة

يعطي جهاز Xiaomi Pad 6S Pro الأولوية للمتانة، فهو يتميز بتصميم معدني بالكامل يبلغ وزنه 590 جراما، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، والتي تضيف طبقة إضافية من المتانة ضد السقوط والتأثيرات العرضية.

Xiaomi Pad 6S Pro

نظام تشغيل متطور

يعمل تابلت Xiaomi Pad 6S Pro بنظام التشغيل HyperOS المستند إلى Android 14، والذي سيوفر بعض تحسينات للتطبيقات من أجل تحقيق أقصى استفادة من شاشة الجهاز اللوحي الكبيرة.

ويدعم الجهاز WPS Office وCajViewer تقسيم الشاشة الثلاثية، والتي تتيح لك تشغيل تطبيقين جنبا إلى جنب، أو عدة تطبيقات كنافذة عائمة فوق واجهة المستخدم، ومن الممكن أيضا إقران الجهاز اللوحي بشاشة خارجية أو استخدامه كشاشة ثانية لجهاز كمبيوتر محمول يعمل بنظام Windows.

Xiaomi Pad 6S Pro

معالج عالي الأداء

يحتوي جهاز Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 على معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، والذي يقترن مع 8 أو 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يوجد أيضا 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية، يوفر هذا المعالج قوة كبيرة لتشغيل جميع التطبيقات وحتى الألعاب.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

بطارية ضخمة تدوم طويلا

زودت شاومي الجهاز اللوحي بوحدة بطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 120 وات، تمنحك البطارية ساعات طويلة من الاستخدام دون نفاد الطاقة، تعد تقنية الشحن السريع بشحن كامل خلال 35 دقيقة فقط.

كما زودت شاومي الجهاز بشريحتين مخصصتين لحماية البطارية، هما شريحة P2 تراقب الشحن السريع، بينما تعمل شريحة G1 على إدارة صحة البطارية.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

إعدادات كاميرا ممتازة

يأتي الجهاز اللوحي مزودا بمستشعر كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وينضم إليه مستشعر عمق 2 ميجابكسل للصور الشخصية، تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K،وبالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، توجد كاميرا ممتازة بدقة 32 ميجابكسل.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

سعر يتناسب مع الإمكانيات

يأتي تابلت شاومي Xiaomi Pad 6S Pro 12.4، باللون الأسود والأخضر والأزرق، ويتوفر للبيع مقابل سعر يبدأ من 420 يورو (أي ما يعادل 14 ألف جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
شاومي شاومى باد 6 اس برو Xiaomi Pad 6S Pro شاومى باد 6 اس برو 12 4 تابلت Xiaomi Pad 6S Pro 12 4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

شوف تليفونك بينهم.. هواتف شاومي المؤهلة للحصول على أندرويد 15

لو ناوي تشتري سمارت ووتش.. أرخص ساعة من شاومي بمميزات جبارة

بمواصفات رائعة وسعر أقل.. خصم كبير على وحش شاومي Poco C65

بتصميم فريد وسعر رخيص.. شاومي تطلق موبايل Redmi الاقتصادي للغلابة

ترشيحاتنا

من لم يوفق لإحياء ليلة النصف من شعبان.. لسه أمامك فرصة للمغرب

بعد صفقة رأس الحكمة.. انهيار جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ليلة النصف من شعبان انتهت.. فهل خسرت دعاء المعجزات؟ علي جمعة: لديك فرصة

«الوزراء» يكشف حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد لمصر عبر الوافدين من الخارج

البحث عن مفقودين.. غرق معدية تحمل عمال شركة مقاولات بالجيزة

المؤتمر: لقاء السيسي ورئيس إريتريا يعكس حرص مصر على تحقيق الاستقرار بالمنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة تحول حافلة من خردة إلى استراحة للموظفين.. كيف ذلك؟

مكشوف البطن.. سيرين عبد النور تثير الجدل بفستان أحمر على السوشيال ميديا

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

فستان نانسي عجرم يثير الجدل بدبي.. سعره خرافي

فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ