وحش الكاميرا.. شاومي تطلق موبايل جبار يقهر آيفون 15 وS24 Ultra

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث هواتفها الرائدة الذي حصل على كاميرات ممتازة وتقنيات تجعله يتفوق على الكثير من أجهزة آيفون وأندرويد المطروحة حاليا بالأسواق.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 Ultra، بتصميم مميز يأتي مع لوحة خلفية مصنوعة من الجلد الصناعي، مع إطار مصنوع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، على غرار هاتف آيفون 15 برو ماكس، وأعلى من هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra.

مميزات شاومي Xiaomi 14 Ultra

أبرز ما يميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، هو نظام الكاميرا، والذي يضم 4 كاميرات خلفية متطورة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بحساس Sony LYT-900 قياس 1 بوصة، يدعم التثبيت البصري OIS وفتحة عدسة يتباين قياسها بحسب المشهد، مصحوبة بكاميرا واسعة المجال وكاميرا مكبرة للصور الشخصية البورتريه وكاميرا بيريسكوب للتكبير حتى 5 مرات، جميعها بدقة 50 ميجابكسل.

ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ووفقا لشاومي يمكن لكاميرا Xiaomi 14 Ultra، التقاط ضعف الضوء مقارنة بكاميرا آيفون 15 برو ماكس، كما تدعم تقنية AISP لالتقاط الصور ومعالجتها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

Xiaomi 14 Ultra

ويقدم هاتف Xiaomi 14 Ultra مواصفات فيديو متطابقة مع هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra، بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية و120 إطارا في الثانية للكاميرا الرئيسية فقط، بالإضافة إلى فيديو بدقة 8K.

ويتمتع هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بشاشة كبيرة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.73 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1440 × 3200 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.

Xiaomi 14 Ultra

وتدعم الشاشة تقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، وتقنية Dolby Vision، ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 3000 شمعة، وتتميز بطبقة حماية من نوع Xiaomi Longjing Glass، وتزعم شاومي إن الزجاج الواقي عالي المتانة يتمتع بمقاومة أعلى للسقوط بمقدار 10 مرات.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلى يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

Xiaomi 14 Ultra

ويحزم هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بطارية بقوة 5300 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع سلكي بقدرة 90 وات، يتم شحنها بالكامل في غصون 35 دقيقة فقط، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات وإمكانيات الشحن العكسي بقدرة 10 وات.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، غرفة تبريد أكبر بثلاثة أضعاف، تعمل على تبريد الهاتف ومنع ارتفاع درجة الحرارة والمحافظة على الأداء العالي، ويدعم الإصدار المصنوع من التيتانيوم الاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه، وتحتوي جميع الإصدارات على شريحة تحسين الإشارة T1 التي تساعد في الاتصالات الخلوية والواي فاي والبلوتوث.

Xiaomi 14 Ultra

ويعمل هاتف Xiaomi 14 Ultra، بواجهة شاومي الجديدة HyperOS، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويتوفر باللون الأزرق والأسود والأبيض، ويباع في الصين مقابل يبدأ من 830 دولار (أي ما يعادل 25 ألف و 640 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.