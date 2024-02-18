بمواصفات رائعة وسعر أقل.. خصم كبير على وحش شاومي Poco C65

قدم أحد مواقع التجارة الإلكترونية، عرضا خاصا على أحدث هواتف Poco من شاومي، وطرحه للبيع مع تخفيض هائل بسعر أقل من سعره الأصلي في السوق.

خصم 9 % على موبايل شاومي Poco C65

وقد حصل موبايل شاومي Poco C65، على خصما مغريا يصل إلى 9%، مما يساعد المستخدمين على توفير ما يصل إلى 700 جنيه مصري من سعر الهاتف الأصلي.

وبعد الخصم، يباع هاتف شاومي Poco C65، مقابل سعر حوالي 6.499 جنيها مصريا، بدلا من 7.199 جنيها مصريا، للإصدار بسعة 4 رام + 128 جيجابايت باللون الأزرق، مع دعما لتقنية NFC.

خصم 9 % على موبايل شاومي Poco C65

مواصفات شاومي Poco C65

تحت الغطاء، يعمل هاتف شاومي Poco C65، بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Helio G85، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، قابلة للتوسيع عبر فتحة مخصصة لبطاقة microSD.

ومن ناحية التصميم، يمتاز هاتف شاومي Poco C65، بهيكل مربع الشكل يتميز بماسح ضوئي لبصمات الأصابع جانبي مدمج بزر الباور، مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تقدم مميزات تصويرية منسبة لهذه الفئة السعرية.

شاومي Poco C65

وفي المقدمة، يتميز شاومي Poco C65، بشاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، وكل ذلك محمي بواسطة حماية Gorilla Glass.

ويستمد هاتف شاومي Poco C65، طاقته من بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف شاومي Poco C65، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بمستشعر للتصوير بالماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة مساعدة بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ومن ناحية البرمجيات، يعمل هاتف Poco C65 بواجهة شاومي التقليدية MIUI 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ومن حيث الاتصال، يشتمل الجهاز على منفذ شحن USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر، ودعم شبكات الواي فاي WiFi وتقنية الاتصال قريب المدي NFC وتقنية Bluetooth، ويتوفر الهاتف في 3 ألوان هي الأسود والأزرق والبنفسجي.