عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات رائعة وسعر أقل.. خصم كبير على وحش شاومي Poco C65

Poco C65
Poco C65

قدم أحد مواقع التجارة الإلكترونية، عرضا خاصا على أحدث هواتف Poco من شاومي، وطرحه للبيع مع تخفيض هائل بسعر أقل من سعره الأصلي في السوق.

خصم 9 % على موبايل شاومي Poco C65

وقد حصل موبايل شاومي Poco C65، على خصما مغريا يصل إلى 9%، مما يساعد المستخدمين على توفير ما يصل إلى 700 جنيه مصري من سعر الهاتف الأصلي.

 

بتصميم فريد وسعر رخيص.. شاومي تطلق موبايل Redmi الاقتصادي للغلابة

1100 جنيه فقط.. شاومي تطلق إيربودز بـ 3 مستويات لعزل الضوضاء

 

وبعد الخصم، يباع هاتف شاومي Poco C65، مقابل سعر حوالي 6.499 جنيها مصريا، بدلا من 7.199 جنيها مصريا، للإصدار بسعة 4 رام + 128 جيجابايت باللون الأزرق، مع دعما لتقنية NFC.

خصم 9 % على موبايل شاومي Poco C65

مواصفات شاومي Poco C65

تحت الغطاء، يعمل هاتف شاومي Poco C65، بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Helio G85، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، قابلة للتوسيع عبر فتحة مخصصة لبطاقة microSD.

ومن ناحية التصميم، يمتاز هاتف شاومي Poco C65، بهيكل مربع الشكل يتميز بماسح ضوئي لبصمات الأصابع جانبي مدمج بزر الباور، مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تقدم مميزات تصويرية منسبة لهذه الفئة السعرية.

شاومي Poco C65

وفي المقدمة، يتميز شاومي Poco C65، بشاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، وكل ذلك محمي بواسطة حماية Gorilla Glass.

ويستمد هاتف شاومي Poco C65، طاقته من بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف شاومي Poco C65، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بمستشعر للتصوير بالماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة مساعدة بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ومن ناحية البرمجيات، يعمل هاتف Poco C65 بواجهة شاومي التقليدية MIUI 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ومن حيث الاتصال، يشتمل الجهاز على منفذ شحن USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر، ودعم شبكات الواي فاي WiFi وتقنية الاتصال قريب المدي NFC وتقنية Bluetooth، ويتوفر الهاتف في 3 ألوان هي الأسود والأزرق والبنفسجي.

Poco C65
شاومي Poco Poco C65 سعر Poco C65 شاومي Poco C65

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

موضوعات متعلقة

بطارية كبيرة وشاحن خارق.. فيفو تطلق أحدث هاتف 5G بسعر رخيص

سامسونج تطلق ميزات الذكاء الاصطناعي لهذه الأجهزة.. هل هاتفك بينهم؟

أفضل قيمة مقابل سعر.. هاتف فخم من هونر بمواصفات مثالية وكاميرا رائعة

لحماية مستخدميه.. واتساب يجري تغييرا كبيرا في سياسته

آيفون SE منخفض التكلفة.. تسريبات تكشف تغير جذري لأرخص هواتف آبل

ملك هواتف Reno.. موبايل متطور من أوبو بكاميرا بورتريه وأداء قوي

إمكانات عالية وتصميم فريد.. لابتوب جديد من لينوفو بـ شاشتين

فخامة وأناقة وأداء.. موبايل مميز من سامسونج بإمكانات جبارة لـ رجال الأعمال

ترشيحاتنا

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 ألف طن داخل مخزنين بالقاهرة

مثل هتلر .. رئيس البرازيل يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة

فيروس خطير .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون iPhone

مصر تستعيد مجدها في صناعة الغزل والنسيج.. استيراد ماكينات بـ254 مليون دولار

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتفجير ساحة الصراع ولا ترغب بالتهدئة

مجلس أمناء الحوار الوطني يستأنف اجتماعاته اليوم لبحث جدول أعمال الملف الاقتصادي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ