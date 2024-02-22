شوف تليفونك بينهم.. هواتف شاومي المؤهلة للحصول على أندرويد 15

لا يزال أندرويد 15 في مراحل تطويره الأولي، ومع ذلك يتساءل العديد من مستخدمي أجهزة شاومي Xiaomi عن الهواتف التي ستتلقى أحدث نظام تشغيل من جوجل، في هذه المقالة سنلقي نظرة على هواتف شاومي التي من المحتمل أن تحصل على تحديث أندرويد 15 عند إصداره.

وكانت شركة شاومي قد أعلنت عن نظامها الجديد HyperOS، في شهر أكتوبر الماضي، وهو نظام تشغيل مبني على مشروع أندرويد المفتوح المصدر ليكون أكثر سهولة في الاستخدام مقارنة بواجهة المستخدم MIUI التقليدية.

ويمتاز نظام شاومي الجديد HyperOS، بتصميم حديث وبسيط ويدعم مجموعة من المزايا الجديدة التي تعزز تجربة استخدام أجهزة شاومي المختلفة، إذ يسمح النظام الجديد بالاتصال بين أجهزة شاومي بسلاسة، والوصول إلى البيانات والتطبيقات من مختلف الأجهزة، ويدعم العديد من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت شاومي في دفع نظامها الجديد HyperOS، المستند على أندرويد 14، إلى العديد من هواتفها الرائدة، لذا من المحتمل أن تطور الشركة نظامها البيئي الجديد ليتلائم مع نظام جوجل القادم أندرويد 15.

هواتف شاومي المؤهلة للحصول على أندرويد 15

ومن بين هواتف شاومي المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 15، الأجهزة الآتية:

- هواتف بوكو:

POCO X5 5G/X5 Pro 5G

POCO M6 Pro

POCO F5

POCO C55

POCO F5 Pro

POCO M5/M5s

POCO X4 GT

POCO F4/GT

POCO M4 4G/5G/Pro/Pro 5G

POCO X4 Pro 5G

Poco C65

Poco X6

- هواتف شاومي:



Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Redmi 12

- هواتف ريدمي:



Redmi 12 5G

Redmi 13C

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 13

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi A3

Xiaomi Pad 6