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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شوف تليفونك بينهم.. هواتف شاومي المؤهلة للحصول على أندرويد 15

أندرويد 15
أندرويد 15

لا يزال أندرويد 15 في مراحل تطويره الأولي، ومع ذلك يتساءل العديد من مستخدمي أجهزة شاومي Xiaomi عن الهواتف التي ستتلقى أحدث نظام تشغيل من جوجل، في هذه المقالة سنلقي نظرة على هواتف شاومي التي من المحتمل أن تحصل على تحديث أندرويد 15 عند إصداره.

وكانت شركة شاومي قد أعلنت عن نظامها الجديد HyperOS، في شهر أكتوبر الماضي، وهو نظام تشغيل مبني على مشروع أندرويد المفتوح المصدر ليكون أكثر سهولة في الاستخدام مقارنة بواجهة المستخدم MIUI التقليدية.

 

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ويمتاز نظام شاومي الجديد HyperOS، بتصميم حديث وبسيط ويدعم مجموعة من المزايا الجديدة التي تعزز تجربة استخدام أجهزة شاومي المختلفة، إذ يسمح النظام الجديد بالاتصال بين أجهزة شاومي بسلاسة، والوصول إلى البيانات والتطبيقات من مختلف الأجهزة، ويدعم العديد من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت شاومي في دفع نظامها الجديد HyperOS، المستند على أندرويد 14، إلى العديد من هواتفها الرائدة، لذا من المحتمل أن تطور الشركة نظامها البيئي الجديد ليتلائم مع نظام جوجل القادم أندرويد 15.

هواتف شاومي المؤهلة للحصول على أندرويد 15

ومن بين هواتف شاومي المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 15، الأجهزة الآتية:

- هواتف بوكو:

POCO X5 5G/X5 Pro 5G
POCO M6 Pro
POCO F5
POCO C55
POCO F5 Pro
POCO M5/M5s
POCO X4 GT
POCO F4/GT
POCO M4 4G/5G/Pro/Pro 5G
POCO X4 Pro 5G
Poco C65
Poco X6

- هواتف شاومي:


Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12 Ultra
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13T
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi Redmi 12

- هواتف ريدمي:


Redmi 12 5G
Redmi 13C
Redmi Note 12
Redmi Note 12 Pro
Redmi Note 12 Pro+
Redmi Note 13
Redmi Note 13 Pro
Redmi Note 13 Pro+

Redmi A3
Xiaomi Pad 6

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