مع مزايا أندرويد 14.. تحديث جبار من شاومي يصل هذه الهواتف

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن نظام HyperOS في 26 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين، تقوم الشركة باختبار تحديث واجهة النظام الجديد، فهذه هي العلامة التجارية الجديدة التي تبنتها الشركة للبرمجيات عبر منتجاتها والمرتكزة على نظام أندرويد 14.

ومنذ الإعلان عنه، أطلقت شاومي هاتفي Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro أول الهواتف الذكية التي يتم شحنها مع هذا البرنامج الجديد، كما قامت عملاقة التقنية الصينية طرح HyperOS على الأجهزة المؤهلة في جميع أنحاء العالم.

شاومي تزود هذه الهواتف بنظامها الجديد HyperOS

وفي الآونة الأخيرة، بدأت الشركة في دفع التحديث إلى اثنين من هواتفها هما Xiaomi 12S وXiaomi 12S Pro، وذلك إلى جانب هاتف Xiaomi 12، وتعد هذه الهواتف الثلاثة من حدث الأجهزة التي تتلقى التحديث المستقر لنظام HyperOS في الصين.

وكما قامت شاومي بتزويد هاتف Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 11 Lite 5G NE بتحديث HyperOS، بالإضافة إلى ذلك يتلقي إصدار Redmi Note 11 Pro 4G التحديث الجديد بشكل رسمي في السوق العالمية.

ويعد هذا التحديث الأخير الذي يحصل عليه هاتف Redmi Note 11 Pro 4G، الذي أطلقته شاومي في عام 2021 وتم إطلاقه مع واجهة النظام MIUI 13 المستندة إلى نظام التشغيل Android 11 خارج الصندوق.

وبصرف النظر عن ميزات HyperOS، يعمل تحديث النظام أيضا على ترقية إصدار نظام التشغيل أندرويد إلى 14، وإلى جانب ذلك، تلقت جميع الأجهزة أحدث تصحيحات الأمان لشهر فبراير 2024 مما يقلل من المخاطر الأمنية.