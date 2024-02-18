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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

لو ناوي تشتري سمارت ووتش.. أرخص ساعة من شاومي بمميزات جبارة

ساعة شاومي Redmi
ساعة شاومي Redmi Watch 3

تعتبر الساعة الذكية جهازا قابلا للارتداء يرتبط بالهاتف الذكي ويوفر مجموعة من الوظائف مثل عرض الوقت والتنبيهات وقياس معدل ضربات القلب وتتبع النشاط الرياضي والرد على المكالمات والرسائل النصية والتحكم بالموسيقى والتحكم بالكاميرا وغيرها، إلى جانب إمكانات التتبع الصحي لمساعدة المستخدمين على التركيز على لياقاتهم البدنية وتوفير الوقت.

تأتي ساعة شاومي Redmi Watch 3 مليئة بالميزات التي تجمع بسلاسة بين الأسلوب والوظيفة لتعزيز حياتك اليومية، ومع التركيز على الصحة واللياقة البدنية.

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مميزات ساعة شاومي Redmi Watch 3

تأتي ساعة شاومي مزودة بمجموعة من مزايا الصحة واللياقة البدنية، حيث تعمل Redmi Watch 3 كرفيق متعدد الاستخدامات مع ميزات مثل المساعد الصوتي XiaoAI، وNFC متعدد الوظائف للمدفوعات الألكترونية، وتشتمل الميزات الإضافية على مزايا تتبع النوم ومراقبة التوتر وتمارين التنفس وغيرها.

Redmi Watch 3

وتضم ساعة شاومي Redmi Watch 3، مستشعر لمراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، ومستشعر SpO2 لتتبع مستوى الأكسجين في الدم، وتتبع النوم والتوتر، و استهلاك السعرات الحرارية، وتسجل الساعة التغيرات في معدل ضربات القلب على مدار اليوم، واتجاهات معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وتوفر تمارين التنفس لإدارة التوتر بشكل فعال.

وتلبي ساعة شاومي Redmi Watch 3، احتياجات عشاق اللياقة البدنية من خلال أكثر من 120 وضعا رياضيا، بعضها يتميز بالكشف التلقائي، كما يقوم نظام GPS المدمج بتتبع الأنشطة الخارجية بدقة، مما يوفر بيانات دقيقة عن التدريبات الخاصة بك.

Redmi Watch 3

وتشمل مواصفات ساعة شاومي Redmi Watch 3، شاشة من نوع AMOLED، بقياس 1.75 بوصة بدقة واضحة تبلغ 390 × 450 بكسل، وتعمل الشاشة النابضة بالحياة بمعدل تحديث سلس يبلغ 60 هرتز وتحقق سطوعا يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، وتضمن لك هذه الشاشة رؤية واضحة تحت أشعة الشمس.

وتعمل ساعة Redmi Watch 3 ببطارية قوية تبلغ سعتها 289 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن قدرة تحمل مذهلة تصل إلى 14 يوما مع الاستخدام العادي، وبالنسبة للمستخدمين الأكثر نشاطا، تعمل البطارية لمدة 7 أيام للاستخدام المكثف و18 ساعة لتتبع نشاط GNSS.

Redmi Watch 3

وتدعم ساعة Redmi Watch 3، تقنية Bluetooth 5.2 لتوصيلها بهاتفك الذكي، إلى جانب دعم تقنية الاتصال قريب المدي NFC، مما يتيح وظائف مثل الدفع بدون تلامس والتوافق مع أقفال أبواب شاومي الذكية.

وتتمتع ساعة شاومي Redmi Watch 3 بتصميم مقاوم للماء وفقا لمعيار 5ATM ومجهزة بمستشعر سداسي المحاور عالي الدقة، ويمكنها البقاء تحت المياه لعمق يصل إلى 50 مترا، مما يجعلها مناسبة لتتبع السباحة والأنشطة المائية المختلفة.

وتتوفر ساعة شاومي Redmi Watch 3، للبيع مقابل سعر منافس 4.141 جنيها مصريا.

ساعة شاومي Redmi Watch 3
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