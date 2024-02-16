مفاجأة من شاومي.. أرخص موبايل Poco في 2024

تقدم بوكو Poco، العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي Xiaomi، هواتف ذكية بمواصفات عالية وأداء جيد بأسعار معقولة، تتميز بعضها بتصميمات عصرية وألوان جذابة ومواصفات تقنية ممتازة تجعلها خيارا جيدا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء جيد بسعر مناسب.

ومن بين أحدث إصدارتها هاتف Poco C65، والذي يأتي بسعر منافس جدا مقارنة بالمواصفات التي حصل عليها.

مواصفات Poco C65

يتميز هاتف شاومي Poco C65، بتصميم أنيق مربع الشكل مصنوع من البلاستيك، تبلغ أبعاده 168 x 78 x 8.1 مليميتر، ويزن 192 جراما.

أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD، بمقاس 6.74 بوصة، بدقة تبلغ 720 × 1600 بكسل، ترددها 90 هرتز، ومعدل سطوعها يصل لـ 600 شمعة في المتر امربع، ومحمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش Corning Gorilla Glass.

Poco C6

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 13 مع واجهة MIUI 14 المخصصة POCO لـ من شاومي، ومعالج ميدياتك Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و8 جيجابايت، وذواكر داخلية بسعة 128 و256 جيجابايت.

حصل الجهاز أيضا على كاميرا أساسية بدقة (50+2 + 0.08) ميجابكسل تعمل مع تقنيات HDR، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزود الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع جانبي، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير تعمل مع شاحن سريع بقدرة 18 وات.

وفيما يتعلق بالسعر، يبلغ سعر هاتف شاومي Poco C65 في الهند حوالي 7499 روبية هندية (أي ما يعادل 2.791 جنيها مصريا) للطراز بسعة 4 رام + 128 جيجابايت.