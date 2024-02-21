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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صديق الميزانية.. أرخص موبايل شاومي في مصر ببطارية 5000 مللي أمبير

شاومي Redmi A2 بلس
شاومي Redmi A2 بلس

يعد هاتف شاومي Redmi A2 بلس، خيارا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر رخيص، فهو يعتبر من أرخص هواتف ريدمي من شاومي كما أنه يقدم مواصفات أساسية جيدة، بما في ذلك شاشة كبيرة وبطارية قوية.

سعر شاومي Redmi A2 بلس

يبلغ شاومي Redmi A2 بلس في مصر حوالي 4.900 جنيه مصري، ويأتي بالمميزات التالية:

- شاشة LCD بحجم 6.52 بوصة بدقة +HD.
- معالج MediaTek Helio G36.
- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 أو 3 جيجابايت.
- سعة تخزين داخلية 32 أو 64 جيجابايت.
- كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.
- بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.
- نظام تشغيل Android 13 Go Edition.

سعر شاومي Redmi A2 بلس

مواصفات شاومي Redmi A2 بلس

وتشمل مواصفات هاتف شاومي Redmi A2 بلس، شاشة كبيرة بقياس 6.52 بوصة، من نوع IPS LCD، بدقة HD+، تبلغ 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل سطوع يصل إلى 400 شمعة.

وينبض داخل هاتف شاومي Redmi A2 بلس، معالج ميدياتيك من نوع Helio G36، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، مما يضمن تجربة مستخدم سريعة الاستجابة.

ويأتي هاتف شاومي Redmi A2 بلس، بخيارات تخزين متعددة الاستخدامات، مع تكوينات بسعة 2 أو 3 أو 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، قابلة للتوسيع بشكل أكبر من خلال فتحة بطاقة microSD مخصصة.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف شاومي Redmi A2 بلس، بكاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل، متصلة بمستشعر ثانوي بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويستمد هاتف شاومي Redmi A2 بلس، طاقته من بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

ومن ناحية البرمجيات، يعمل هاتف شاومي Redmi A2 بلس، بنظام التشغيل Android 13 إصدار جو ، ومن حيث الاتصال، يشتمل الجهاز على منفذ شحن microUSB 2.0 ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر، ودعم شبكات الواي فاي WiFi وتقنية Bluetooth، وشبكة 4G مزدوجة النطاق، ويتوفر في 3 ألوان هي الأزرق، الأسود، الأخضر.

شاومي Redmi A2 بلس
شاومي ريدمي A2 بلس Redmi A2 بلس شاومي Redmi A2 Xiaomi Redmi A2

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