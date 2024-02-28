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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تكشف عن الأجهزة المقرر تحديثها بنظام HyperOS.. القائمة الكاملة

شاومي تكشف عن الأجهزة
شاومي تكشف عن الأجهزة المقرر تحديثها بنظام HyperOS

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن جدول إطلاق تحديث HyperOS، حيث سيظهر نظام التشغيل الجديد المستند إلى مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP) ومنصة Vela IoT الخاصة بالشركة لأول مرة في سلسلة Xiaomi 14 الجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يصل نظام شاومي الجديد HyperOS، إلى جانب سلسلة Xiaomi 14، إلى الجهاز اللوحي Pad 6S Pro و الساعة الذكية Watch S3 والسوار الذكي Band 8 Pro.

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شاومي تطرح نظام HyperOS في النصف الأول من 2024

أكدت شاومي على قائمة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية القديمة المؤهلة لاستقبال تحديث HyperOS، سيختلف جدول الطرح بين الأجهزة والمناطق، ومن المتوقع أن يبدأ في وقت ما في النصف الأول من عام 2024، وتشمل القائمة:

الهواتف الذكية

Xiaomi 12
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 12X
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13T
Xiaomi 13T Pro
Redmi Note 12 5G
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 12 Pro+ 5G
Redmi Note 13 4G
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 Pro 4G
Redmi Note 13 Pro 5G
Redmi Note 13 Pro+ 5G

الأجهزة اللوحية


Redmi Pad SE
Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6S Pro

الأجهزة القابلة للارتداء

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Band 8 Pro

شاومي تكشف عن الأجهزة المقرر تحديثها بنظام HyperOS
شاومي HyperOS تحديث HyperOS سلسلة Xiaomi 14 شاومي تطرح نظام HyperOS

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