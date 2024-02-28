شاومي تكشف عن الأجهزة المقرر تحديثها بنظام HyperOS.. القائمة الكاملة

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن جدول إطلاق تحديث HyperOS، حيث سيظهر نظام التشغيل الجديد المستند إلى مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP) ومنصة Vela IoT الخاصة بالشركة لأول مرة في سلسلة Xiaomi 14 الجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يصل نظام شاومي الجديد HyperOS، إلى جانب سلسلة Xiaomi 14، إلى الجهاز اللوحي Pad 6S Pro و الساعة الذكية Watch S3 والسوار الذكي Band 8 Pro.

شاومي تطرح نظام HyperOS في النصف الأول من 2024

أكدت شاومي على قائمة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية القديمة المؤهلة لاستقبال تحديث HyperOS، سيختلف جدول الطرح بين الأجهزة والمناطق، ومن المتوقع أن يبدأ في وقت ما في النصف الأول من عام 2024، وتشمل القائمة:

الهواتف الذكية

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

الأجهزة اللوحية



Redmi Pad SE

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6S Pro

الأجهزة القابلة للارتداء

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Band 8 Pro