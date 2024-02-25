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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد طرحه رسميا بالخارج.. سعر ومواصفات شاومي Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتفها الأحدث Xiaomi 14 Ultra، من خلال حدث MWC المقام بمدينة برشلونة بإسبانيا، تم إطلاق هذا الهاتف المتطور في الصين واليوم يغزو الأسواق العالمية، ويتميز بمواصفات تصوير مذهلة، بما في ذلك مستشعر من نوع بوصة واحدة وفتحة متغيرة مع 1024 توقفا بين f/1.63 وf/4.0.

مواصفات شاومي Xiaomi 14 Ultra

يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بشاشة كبيرة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.73 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1440 × 3200 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز، وتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، وتقنية Dolby Vision، ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 3000 شمعة.

Xiaomi 14 Ultra

ويمتاز هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بإطار مصنوع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، وطبقة حماية أقوي 10 مرات من نوع Xiaomi Longjing Glass، ويتوفر الهاتف باللون الأزرق والأسود والأبيض.

Xiaomi 14 Ultra


ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلى يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بطارية بقوة 5300 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع سلكي بقدرة 90 وات، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات وإمكانيات الشحن العكسي بقدرة 10 وات.

Xiaomi 14 Ultra

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بـ 4 كاميرات خلفية متطورة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بحساس Sony LYT-900 قياس 1 بوصة، تدعم التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا واسعة المجال وكاميرا مكبرة للصور الشخصية البورتريه وكاميرا بيريسكوب للتكبير حتى 5 مرات، جميعها بدقة 50 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، تدعم كاميرا الهاتف تقنية AISP لالتقاط الصور ومعالجتها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وينطلق الإصدار الدولي من هاتف Xiaomi 14 Ultra، في أوروبا مقابل سعر يبدأ من 1499 يورو (أي ما يعادل 50 ألف و 107 جنيها مصريا).
 

Xiaomi 14 Ultra
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