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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

500 ألف عينة سنويًا.. متبقيات المبيدات يفحص الأغذية للكشف عن 650 ملوثًا

المبيدات
المبيدات
محمد البدوي

كشفت الدكتورة هند عبداللاه محمود، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP)، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجراء نحو 500 ألف تحليل سنويًا لعينات الأغذية والحاصلات الزراعية، بهدف الكشف عن قرابة 650 ملوثًا، والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.

جودة المنتجات الزراعية والغذائية

وأوضحت عبداللاه، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حجم العمل داخل المعمل يعكس اتساع مسؤولياته في منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، ودوره في حماية جودة المنتجات الزراعية والغذائية، سواء المتداولة محليًا أو الموجهة للتصدير.

وأضافت أن المعمل يعتمد على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في التحليل المعملي، بما يضمن دقة النتائج وسرعة إنجاز الفحوص، ويسهم في تقديم خدمات تحليلية متطورة تواكب احتياجات القطاع الزراعي والغذائي.

 استمرار تطوير الإمكانات الفنية

وأكدت أن استمرار تطوير الإمكانات الفنية والتكنولوجية للمعمل يمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع الزيادة المتواصلة في حجم العينات، وتعزيز منظومة التأكد من سلامة الأغذية والحاصلات الزراعية.

المنتجات الزراعية QCAP الأغذية وزارة الزراعة

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