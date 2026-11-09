الزراعة بالإسماعيلية تكثّف حملاتها الرقابية على محال ومخازن الأسمدة والمبيدات بفايد لحماية المزارعين وضبط الأسواق

نفذت لجنة مشتركة من إدارتي المكافحة والحوكمة بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية حملة رقابية مكثفة على محال ومخازن الأسمدة والمبيدات بنطاق مركز ومدينة فايد، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد الدايم، مدير عام الإدارة الزراعية بفايد.

واستهدفت الحملة التأكد من الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومراجعة مدى سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة، فضلًا عن رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود مديرية الزراعة بالإسماعيلية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمزارعين، وحمايتهم من المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، وضمان تداول مستلزمات إنتاج زراعي آمنة وذات جودة، بما يسهم في الحفاظ على الإنتاج الزراعي وصون حقوق المزارعين.