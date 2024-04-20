تحديث ضخم من سامسونج يصل هواتف Galaxy هذه.. شوف تليفونك

تعد واجهة سامسونج One UI، واحدة من أكثر أنظمة التشغيل المستندة على “أندرويد” شعبية، والتي يفضل استخدامها الملايين في جميع أنحاء العالم، نظرا لأنها يتم ترقيتها باستمرار من خلال تحسين الأداء وإضافة ميزات جديدة وإدخال الكثير من التحسينات على الميزات الحالية.

ويقدم الإصدار الأخير One UI 6.1، الكثير من الميزات الجديدة، ولهذا السبب فإن الناس متحمسون للحصول على أحدث إصدار من واجهة سامسونج على هواتفهم، ولكن الشركة ستطرحه تدريجيا إلى الأجهزة المؤهلة.

سامسونج تطرح تحديث One UI 6.1 على أجهزة جالاكسي

تقوم شركة سامسونج بالفعل بطرح تحديث One UI 6.1 على أجهزة Galaxy المؤهلة، وقد لا يكون التحديث متاحا لجميع المستخدمين، حيث يتم الطرح على دفعات، الأمر الذي قد يستغرق بضعة أيام إلى أسابيع حتى يكتمل.

وبالنسبة لأولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر تحديث One UI 6.1، ستوضح لكم القائمة التالية الأجهزة التي حصلت على التحديث الجديد من سامسونج، والتس تشمل الهواتف الآتية:



Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

أجهزة Galaxy المؤهلة لتحديث One UI 6.1 من سامسونج

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 / S22+ / S23 Ultra

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3

Galaxy Tab S9 / Tab S9+ / Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE / Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 / A52 5G / A52s 5G

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 / A15 5G

Galaxy A14 / A14 5G

Galaxy A13

Galaxy A05s

Galaxy A04 / A04s

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Galaxy Xcover 5 Pro

Galaxy Xcover 6 Pro