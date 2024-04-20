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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تحديث ضخم من سامسونج يصل هواتف Galaxy هذه.. شوف تليفونك

أجهزة Galaxy المؤهلة
أجهزة Galaxy المؤهلة لتحديث One UI 6.1 من سامسونج

تعد واجهة سامسونج One UI، واحدة من أكثر أنظمة التشغيل المستندة على “أندرويد” شعبية، والتي يفضل استخدامها الملايين في جميع أنحاء العالم، نظرا لأنها يتم ترقيتها باستمرار من خلال تحسين الأداء وإضافة ميزات جديدة وإدخال الكثير من التحسينات على الميزات الحالية.

ويقدم الإصدار الأخير One UI 6.1، الكثير من الميزات الجديدة، ولهذا السبب فإن الناس متحمسون للحصول على أحدث إصدار من واجهة سامسونج على هواتفهم، ولكن الشركة ستطرحه تدريجيا إلى الأجهزة المؤهلة.

 

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سامسونج تطرح تحديث One UI 6.1 على أجهزة جالاكسي

تقوم شركة سامسونج بالفعل بطرح تحديث One UI 6.1 على أجهزة Galaxy المؤهلة، وقد لا يكون التحديث متاحا لجميع المستخدمين، حيث يتم الطرح على دفعات، الأمر الذي قد يستغرق بضعة أيام إلى أسابيع حتى يكتمل.

وبالنسبة لأولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر تحديث One UI 6.1، ستوضح لكم القائمة التالية الأجهزة التي حصلت على التحديث الجديد من سامسونج، والتس تشمل الهواتف الآتية:


Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
Galaxy S23 FE
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5

أجهزة Galaxy المؤهلة لتحديث One UI 6.1 من سامسونج

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy S22 / S22+ / S23 Ultra
Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra
Galaxy S21 FE
Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3

Galaxy Tab S9 / Tab S9+ / Tab S9 Ultra
Galaxy Tab S9 FE / Tab S9 FE+
Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra
Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy A73
Galaxy A72
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A52 / A52 5G / A52s 5G
Galaxy A34
Galaxy A33
Galaxy A25
Galaxy A24
Galaxy A23
Galaxy A15 / A15 5G
Galaxy A14 / A14 5G
Galaxy A13
Galaxy A05s
Galaxy A04 / A04s
Galaxy M54
Galaxy M53 5G
Galaxy M33 5G
Galaxy M23
Galaxy F54
Galaxy F23
Galaxy F14 5G
Galaxy Xcover 5 Pro
Galaxy Xcover 6 Pro

سامسونج One UI 6 1 One UI جالاكسي تحديث One UI 6 1

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