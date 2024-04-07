سامسونج تصدم الملايين من مستخدميها بهذا القرار.. موبايلك القديم راحت عليه

قررت شركة سامسونج Samsung، حذف مجموعة من الأجهزة من برنامج التحديث الشهري الخاص بها، والتي تحصل عليها جميع هواتف Galaxy الذكية على مدار 3 سنوات فيما يسمي بـ “التصحيحات الأمنية” التي يتم إصدارها على أساس شهري كما تعد عملاقة هواتف أندرويد مستخدميها.

وتضمن هذه التحديثات أن جميع الهواتف محدثة بالكامل ومحمية من الأخطاء وخالية من الثغرات التي يمكن استغلالها في الهجمات الإلكترونية، ومع ذلك، بمجرد انتهاء تلك المدة التي تعد بها، تقوم سامسونج بعد ذلك بدفع معظم الهواتف القديمة إلى دورة تحديث ربع سنوية، تنتهي أيضا بمرور المدة المحددة، مما يعني أن مالكو هذه الهواتف بحاجة إلى شراء هواتف جديدة للحفاظ على أمن بياناتهم.

مجموعة من هواتف سامسونج تتلقي تحديثات ربع سنوية

مع قرار سامسونج الجديد، إذا كنت تمتلك أحد هواتف سلسلة Galaxy S20 بما في ذلك هاتف S20 أو S20+ أو S20 Ultra، فلن تحصل هذه الأجهزة على أحدث الإصدارات وإصلاحات الأخطاء التي تطلقها الشركة مع التصحيحات الأمنية كل شهر، وبدلا من ذلك، ستتلقي تحديث مخصص كل 3 أشهر، بحسب ما ذكرته صحيفة “express” البريطانية.

وقالت الشركة في تحديث على موقعها على الإنترنت: “في سامسونج، نأخذ قضايا الأمن والخصوصية على محمل الجد ونبذل قصارى جهدنا للرد في أسرع وقت ممكن، إن تأمين جهازك والحفاظ على الثقة التي تضعها فينا هو أولويتنا القصوى، حيث تصدر سامسونج تحديثات أمان البرامج الثابتة الشهرية والربع سنوية ونصف السنوية على أجهزة مختارة".

وأوضحت أنه سيتم دعم الأجهزة المحددة التي تم إطلاقها في عام 2019 أو الأحدث بتحديثات أمان البرامج الثابتة بحد أدنى بعد 4 سنوات من إطلاقها عالميا، بينما ستتلقى الأجهزة الأحدث المحددة ما يصل إلى 5 سنوات من التحديثات الأمنية، وستتضمن التحديثات الأمنية الشهرية والفصلية ونصف السنوية للبرامج الثابتة تصحيحات لمشكلات الأمان المتعلقة بنظام التشغيل أندرويد والتي تصدرها شركة "جوجل"، بالإضافة إلى تصحيحات لمشكلات الأمان الخاصة بشركة “سامسونج”.

وتشمل قائمة الهواتف التي ستستمر في الحصول على تحديثات سامسونج الشهرية سلسلة S21 وسلسلة S23 وأحدث طرازات S24 التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام،

قائمة بهواتف سامسونج المحرومة من التحديثات الشهرية

بينما تتضمن قائمة الأجهزة المحرومة من التصحيحات الأمنية الشهرية، هواتف سامسونج التالية:

- هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold 2

- سلسلة جالاكسي 20: بما في ذلك هواتف Galaxy S20 و Galaxy S20 5G و Galaxy S20+ و Galaxy S20+ 4G و Galaxy S20 Ultra و Galaxy S20 Ultra 5G.

- سلسلة جالاكسي A: بما في ذلك هواتف Galaxy A22e 5G و Galaxy A32 و Galaxy A32 5G و Galaxy A52 5G.

- سلسلة جالاكسي A: بما في ذلك هواتف Galaxy A13 و Galaxy A13 5G و Galaxy A23 و Galaxy A23 5G و Galaxy A33 5G وGalaxy A73 5G و Galaxy A35 5G.

- سلسلة جالاكسي A: بما في ذلك هواتف Galaxy A04 و Galaxy A04 و Galaxy A04e و Galaxy A14 وGalaxy A14 5G وGalaxy A24 و Galaxy A34 5G.

- سلسلة جالاكسي A: بما في ذلك هواتف Galaxy A05 و Galaxy A05s وGalaxy A15 و Galaxy A15 5G وGalaxy A25 5G.

- سلسلة جالاكسي M: بما في ذلك هواتف Galaxy M13 و Galaxy M13 5G و Galaxy M23 5G و Galaxy M33 5G و Galaxy M53 5G و Galaxy M04 و Galaxy M14 5G و Galaxy M34 5G و Galaxy M44 5G وGalaxy M54 5G و Galaxy M15 5G.