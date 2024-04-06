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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج Galaxy Z Flip 5 في عروض لا تقاوم. رخص 7400 جنيه

Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Flip 5

يتوفر هاتف Galaxy Z Flip 5 من سامسونج، حاليا في عددا من العروض المميزة بمناسبة عيد الفطر، حيث انخفض سعر الهاتف القابل للطي ليتمكن الكثير من شراء الجهاز  ذو التصميم الصدفي الرائع مقابل سعر أرخص بكثير من تكلفته الأصلية.

ولحسن الحظ، حصل هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، على خصم رائع في الأسواق الدولية يمنح المستهلكين تخفيضا كبيرا في سعر الهاتف بمقدار 220 دولارا (حوالي 10.411 جنيها مصريا)، فبدلا من شرائه بتكلفته الأساسية 1120 دولارا (حوالي 53 ألف جنيه مصري)، مع الخصم يباع حاليا مقابل 900 دولار فقط (حوالي 42.592 جنيها مصريا).

 

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وفي الوقت نفسه، يتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، للبيع في مصر مع خصم مغري لا يقاوم يبلغ 17%، حيث تباع النسخة بسعة 256 جيجابايت، على أحد المواقع على الإنترنت، مقابل سعر 35.865 جنيها مصريا، بدلا من 43.285 جنيها مصريا.

سامسونج Galaxy Z Flip 5

مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، بشاشة مرنة قابلة للطي من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصة، مع عدم وجود فجوة عند طيها، تبلغ دقتها 1080 × 2640 بكسل، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

ويجلب هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، شاشة أخرى صغيرة عى الغلاف الخارجي للجهاز، يبلغ قياسها 3.4 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 720 × 748 بكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus 2.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والذي يأتي مقترنا بمعالج رسوميات من نوع Adreno 740، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 + 12 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مثبتة في الشاشة الداخلية.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، طاقته من  بطارية بقوة 3700 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

Galaxy Z Flip 5
سامسونج Galaxy Z Flip 5 سامسونج Galaxy Z Flip 5 جالكسي زد فليب 5 Galaxy ZFlip 5

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