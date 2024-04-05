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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اشتريه بدون تفكير.. أفضل 5 ميزات في موبايل سامسونج الجديد M55

Galaxy M55
Galaxy M55

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث هواتف 5G التابعة لها، والذي سيواجه منافسة شديدة من علامات تجارية مختلفة في نفس الفئة السعرية، بفضل مواصفاته المميزة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر هاتف سامسونج Galaxy M55 5G، للبيع مقابل سعر يبدأ من 325 دولار (أي ما يعادل 15.380 جنيها مصريا)، وهو متوفر في بعض الأسواق العالمية، مع بعضا من أفضل مميزات الفئة المتوسطة سنستعرضها لكم فيما يلي:

 

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أفضل 5 ميزات في موبايل سامسونج الجديد Galaxy M55

1. شاشة أموليد مميزة:

يتباهى هاتف الفئة المتوسطة من سامسونج Galaxy M55، بشاشة من نوع Super AMOLED+، بحجم 6.7 بوصة، محاطة بحواف رفيعة للغاية، توفر دقة FHD+ ودعم لمعدل تحديث متكيف من 48 هرتز إلى 120 هرتز، وتتميز بسطوع أقصى يبلغ 1,000 نيت، سيكون قادرا على تقديم صور حية ومذهلة حتى في البيئات الخارجية الساطعة.

سامسونج Galaxy M55

2. بطارية كبيرة وشاحن سريع:

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy M54، خلال العام الماضي، ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ولكن مع Galaxy M55، قلصت سامسونج حجم البطارية إلى 5,000 مللي أمبير، ولكنها زادت دعم الشحن السريع إلى 45 وات، ووفقا لعملاقة التقنية الكورية،  يمكن للشحن بقدرة 45 وات، شحن البطارية بنسبة 70 % في غصون 30 دقيقة فقط.

سامسونج Galaxy M55

3. دعم أطول للبرامج:

يأتي هاتف Galaxy M55 مع واجهة One UI 6 المبنية على نظام التشغيل Android 14، وأكدت سامسونج على أن الهاتف مؤهل للحصول على تحديثات لنظام التشغيل أندرويد لمدة 4 سنوات وتحديثات أمان لمدة 5 سنوات، مما يجعله واحدا من أطول الهواتف الذكية مدعومة في السوق.

سامسونج Galaxy M55

4. معالج متطور:

يتم تشغيل هاتف Galaxy M55 بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 7 Gen 1 المطور بمعمارية 4 نانومتر، من حيث الأداء، تعمل هذه الشريحة بشكل مماثل لـ SD7s Gen2 أو أفضل قليلا، وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن الجهاز سيأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وتخزين داخلي بسعة 256 جيجابايت.

Galaxy M55

5. إعداد كاميرا متعدد الاستخدامات:

يتميز هاتف Galaxy M55، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية OIS، بالإضافة إلى كاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، على الجزء الخلفي من الجهاز، أما على الجزء الأمامي، يتباهى الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، مما يعني أن الهاتف سيكون مناسبا لأولئك الذين يفضلون التدوين والتقاط الصور الشخصية.

وبشكل عام، يعد هاتف سامسونج Galaxy M55 خيارا قويا ضمن الفئة المتوسطة، بفضل شاشته الزاهية، وبطاريته الكبيرة مع شحن أسرع، ودعم البرمجيات السخي، والمعالج القوي، ونظام الكاميرا المتعدد الاستخدامات مما يجعله خيارا جذابا لعشاق الهواتف ذات المواصفات المميزة والأسعار المعقولة. 

Galaxy M55
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