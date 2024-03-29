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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

استعدوا للتحديث الأسطوري.. سامسونج تعلن عن مفاجأة جديدة لـ 100 مليون مستخدم

هواتف سامسونج
هواتف سامسونج

مع وصول One UI 6.1، قدمت شركة سامسونج Samsung، بيانا جديدا حول مستقبل الأجهزة الأقدم المؤهلة للحصول على ميزات الذكاء الاصطناعي القوية المصممة للارتقاء بتجربة هاتفك الذكي.

وتنفيذا لخطتها، بدأت سامسونج في طرح مجموعة Galaxy AI من خلال طرح تحديث One UI 6.1 لأجهزة "جالاكسي" الأقدم، لتصبح أجهزة أكثر ذكاء، ما يؤدي إلى تبسيط الاتصالات وتعزيز الإنتاجية وتبسيط المهام اليومية.

 

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سامسونج تزود أكثر من 100 جهاز بميزات الذكاء الاصطناعي

وأوضحت سامسونج أن تحديث One UI 6.1، لا يقتصر فقط على ميزات الذكاء الاصطناعي، بل إنه يحتوي على تحسينات أخرى، من بينها شاشة محسنة تأتي مع ميزات Vision Booster لتعزيز التباين ودرع Eye Comfort لتقليل إجهاد العين.

وبمجرد اكتمال عملية الطرح التي تبدأ اليوم، سيتمكن أكثر من 100 مليون شخص من الوصول إلى المساعد الذكي Galaxy AI، ووفقا لـ سامسونج، سيركز الطرح الأولي على الأجهزة التالية:

سلسلة Galaxy S23
Galaxy S23 FE
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Tab S9 

وتشير أحدث التقارير إلى أن سلسلة سامسونج Galaxy S23 وZ Fold 5 وZ Flip 5 ستتلقى مجموعة كاملة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بها سلسلة Galaxy S24 عالميا، وسيتم دمج دعم المزيد من اللغات في مساعدة الدردشة والترجمة المباشرة في وقت لاحق من هذا العام.

تحديث One UI 6.1
سامسونج One UI 6 1 الذكاء الاصطناعي تحديث One UI 6 1 Galaxy AI

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