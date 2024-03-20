مهرجان الألترا.. خصومات هائلة على هواتف سامسونج Galaxy Ultra

حصلت هواتف سامسونج Galaxy Ultra، على خصومات هائلة، بفضل العديد من العروض التي توفرها مواقع التجارة الألكترونية حول العالم، إلى جانب الخصومات التي تقدمها الشركة المصنعة على الإصدارات الجديدة باهظة الثمن.

مهرجان خصومات الألترا على هواتف سامسونج Galaxy S Ultra

ويقدم العملاق الكوري عروضا على هواتف Galaxy Ultra الذكية حتى 22 مارس، وتنطبق الخصومات على هاتفي Galaxy S24 Ultra وGalaxy S23 Ultra، لدي جميع تجار التجزئة الإلكترونيين الرئيسيين وموقع سامسونج الرسمي على شبكة الإنترنت في بعض الدول.

وفي الوقت الحالي، يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، باللون الرمادي وسعة تخزين تبلغ 12 + 256 جيجابايت، مقابل خصم مغري على موقع سامسونج في الهند، حيث يتوفر الجهاز مقابل سعر 12.9999 روبية هندية (ما يعادل 1562 دولار /أو 73.370 جنيها مصريا)، بدلا من 13.4999 روبية هندية (ما يعادل 1622 دولار /أو 76.193 جنيها مصريا).

Galaxy S24 Ultra

كما يتوافر خصم آخر على إصدار سامسونج للعام الماضي Galaxy S23 Ultra، الذي يتوفر باللون الأسود بسعة تخزين تبلغ 12 + 256 جيجابايت، مقابل سعر 10.9999 روبية هندية (ما يعادل 1322 دولار /أو 62.083 جنيها مصريا)، بدلا من 14.9999 روبية هندية (ما يعادل 1803 دولار /أو 84.659 جنيها مصريا).

Galaxy S23 Ultra

مواصفات سامسونج Galaxy S24 Ultra

روجت شركة سامسونج لهاتفها الرائد Galaxy S24 Ultra، على أنه هاتف أندرويد الأكثر ذكاء وذلك بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي المقدمة مع الهاتف، بالإضافة إلى ميزات ألترا الرائدة التي تشمل إطار مصنوع من التيتانيوم تبلغ أبعاده 79.0 × 162.3 × 8.6 مليمتر، يزن 233 جراما، يتمتع بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Armor، لكلا من الشاشة واللوحة الخلفية، الغبار والماء وفقا لمعيار IP68.

كما يتميز بشاشة كبيرة مسطحة بقياس 6.80 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة، بدقة 1440 × 3088 بكسل، ويتم تشغيل الهاتف بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، وواجهة المستخدم المتطورة One UI 6.1 المستندة على نظام Android 14.

ويتمتع الهاتف بكاميرا بدقة 200 + 50 + 10 + 12 ميجابكسل، وكاميرا إمامية بدقة 12 ميجابكسل، ويحزم بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات.