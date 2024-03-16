لإصلاح 72 ثغرة.. تحديث ضخم يصل موبايل سامسونج الأكثر مبيعا A52s

تلقى هاتف سامسونج Galaxy A52s، تحديث واجهة النظام الجديدة One UI 6 المستندة إلى أندرويد 14، إلى جانب أحدث إصدار آمن متاح للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من Galaxy في بعض البلدان.

وبحسب ما ذكره موقع "sammobile"، حصل هاتف سامسونج الأكثر مبيعا Galaxy A52s، على تحديثه الرابع للبرامج استنادا إلى أحدث إصدار من أندرويد.

يجلب التحديث تصحيح الأمان لشهر فبراير 2024 إلى Galaxy A52s، والذي يعمل على إصلاح إجمالي 72 ثغرة أمنية، 61 منها تأتي من جوجل وتنطبق على جميع أجهزة أندرويد، مع تمييز ثلاثة منها على أنها مخاطر حرجة.

وبالنسبة لأجهزة سامسونج Galaxy، يعمل التصحيح على إصلاح 11 نقطة ضعف تم تصنيفها إما بأنها متوسطة أو عالية الخطورة.

ولتنزيل أحدث تحديث على هاتفك، افتح تطبيق الإعدادات Settings> ثم انتقل إلى تحديث البرنامج Software> وحدد تنزيل وتثبيت Download and install.

Galaxy A52s

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A52s

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A52s، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، بدقة Full HD +، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A52s، بكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل مصحوبة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A52s، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 778G 5G، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية بدقة 128 أو 256 جيجابايت، والتي يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت، عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A52s، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويتوفر الهاتف للبيع في مصر بسعر حوالي 14.000 جنيه مصري.