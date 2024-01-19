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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات Galaxy A13.. أحدث موبايل تزوده سامسونج بـ أندرويد 14

Galaxy A13 4G
Galaxy A13 4G

انضم هاتف سامسونج الاقتصادي Galaxy A13 4G، إلى مجموعة الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد 14، بعد أسابيع من طرحه لشقيقه العامل بشبكات الجيل الخامس 5G، ومن المتوقع أن تنتشر عملية الطرح على نطاق أوسع في الأسابيع المقبلة.

وتعد هذه الترقية هي الأخيرة التي سيحصل عليها هاتف Galaxy A13 4G، حيث أن الهاتف مؤهل لترقيتين رئيسيتين لنظام التشغيل، مما يجعل أندرويد 14 آخر نظام تشغيل تطرحه سامسونج لهذا الهاتف الاقتصادي، ومع ذلك، قد يستمر الجهاز في تلقي تحديث واجهة المستخدم One UI 6.1 قبل أن تتوقف تحديثات الميزات.

 

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ويجلب التحديث لـ Galaxy A13 4G العديد من التحسينات، حيث أصبحت اللوحة السريعة أسهل في الاستخدام، مما يوفر وصولا سريعا إلى إعداداتك الأكثر استخداما، وشمل التحديث أيضا مكتبة الرموز التعبيرية بالهاتف، مما يجعل رسائلك أكثر متعة وتعبيرا.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك خط افتراضي جديد أكثر وضوحا، وتتمتع أداة مشغل الوسائط بمظهر جديد رائع مع أشكال موجية ديناميكية، ويمكنك الآن تخصيص حجم أداة الساعة على شاشة القفل ونمطها وموضعها.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13 4G

جاء هاتف سامسونج Galaxy A13 4G، بشاشة من نوع PLS TFT، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، وبدقة عرض دقة عرضها 720 ×  1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار تبلغ أبعاده 164.5× 76.5 × 8.8 مليمتر، ويبلغ وزنه 195 جرام.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A13 4G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Galaxy A13 4G

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A13 4G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Galaxy A13 4G، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، وتشمل المميزات الأخرى في هاتف سامسونج منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ بقياس 3.5 مليمتر لسماعات الرأس، وماسح لبصمات الأصابع ومنفذ شحن من نوع USB -C.

ويتوفر هاتف Galaxy A13، للبيع في مصر مقابل سعر  7.333 جنيها مصريا

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