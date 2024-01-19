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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تصدم الجميع.. ميزات Galaxy AI مجانية لفترة محدودة

ميزات Galaxy AI مجانية
ميزات Galaxy AI مجانية حتى عام 2025 فقط

قدمت شركة سامسونج سلسلة Galaxy S24 في حدث Unpacked الأخير، والتي تضم ثلاثة نماذج: Galaxy S24 وS24 Plus وS24 Ultra، والتي تأتي جميعها مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والذي استخدمته الشركة الكورية للتغلب على التحديات في المبيعات الرئيسية الناجمة عن المنافسة في السوق.

واحتلت ميزات الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة في حدث الإطلاق، حيث غطي الإعلان عن المزايا الذكية الجديدو على سلسلة الهواتف الرائدة، ولكن بعد عام 2025، ستأتي ميزات Galaxy AI من سامسونج بتكاليف إضافية للمستخدمين.

 

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ميزات Galaxy AI مجانية حتى عام 2025 فقط

أعلنت شركة سامسونج أن مزايا الذكاء الاصطناعي التي كشفت عنها في سلسلة Galaxy S24، ستكون متاحة للمستخدمين مجانا حتى نهاية عام 2025 المقبل.

ووفقا لبيان سامسونج، فإن ميزات Galaxy AI في سلسلة S24 ستكون مجانية على الأجهزة المدعومة حتى نهاية عام 2025،  وبعد انتهاء الفترة المحددة، سيطلب من المستخدمين الذين يرغبون في الاستمرار في استخدام هذه الميزات بعد ذلك دفع رسوم خلال دفعات منتظمة، وبهذه الخطوة تهدف سامسونج إلى تحقيق إيرادات منتظمة وغير منقطعة باستخدام Galaxy AI.

ولسوء الحظ، لم تذكر سامسونج أي معلومات حول المبلغ المحدد لهذا الاشتراك، وقد يشعر المستخدمون الذين دفعوا مبالغ طائلة لشراء هواتف Galaxy S24، بخيبة أمل كبيرا إذا فقدوا وظائف مهمة بعد عام، ولكن هذا يمثل حاليا مصدر قلق لعام 2025.

ويشار إلى أن ميزة الاشتراك أصبحت حاسمة في العديد من  خدمات شركات التكنولوجسا الكبرى، حيث تتيح الاشتراكات للمستخدمين الوصول إلى العديد من المنتجات والخواص المميزة والحصرية دون شرائها بشكل مباشر، مما يوفر أشياء مثل الألعاب والاستماع إلى الموسيقى وتصفح بعض المنشورات متاحة بأسعار معقولة من خلال دفعات منتظمة.

وعلاوة على ذلك، لا تقتصر هذه الخدمات على منتجات وخدمات شركات التكنولوجيا فحسب ، بل تشمل أيضا أصولا مثل السيارات والهواتف، السبب وراء رغبة الجميع في إنشاء خدمة الاشتراك الخاصة بهم هو تدفق إيرادات منتظمة وغير منقطعة من معظم الخدمات أو الأشياء التي يرغب الملايين من الأشخاص في استخدامها.

ميزات Galaxy AI مجانية حتى عام 2025 فقط
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