ما علاقة أندرويد 21 بـ هواتف سامسونج الجديدة Galaxy S24؟

أزاحت شركة سامسونج Samsung، الستار عن أعضاء جالاكسي الجدد ضمن تشكيلة S24، والتي تضم Galaxy S24 وS24 Plus وS24 Ultra، وستكون الهواتف الثلاثة مؤهلة للحصول على التحديثات لمدة 7 سنوات.

ووعدت سامسونج خلال حدث Unpacked الأول لعام 2024، بإتاحة التحديثات لهواتف S24 الجديدة لمدة تصل إلى 7 أعوام، يتضمن ذلك تصحيحات الأمان، التي توزعها سامسونج بشكل عام شهريا في البداية قبل أن تتباطأ بمرور الوقت.

سبع سنوات من تحديثات أندرويد

وذلك بالإضافة إلى إصدارات أندرويد الرئيسية وتحديثات الميزات، وعلى وجه التحديد، تقول سامسونج إنها ستوفر 7 أجيال من ترقيات نظام التشغيل، لذلك، مع إطلاق جميع الأجهزة الثلاثة بنظام التشغيل Android 14 بشكل رسمي، ستستمر الأجهزة الرائدة في الحصول على تحديثتها حتي Android 21 بموجب هذه السياسة الجديدة.

ويتجاوز وعد عملاق التكنولوجيا الكوري بتوفير 7 سنوات من تحديثات نظام التشغيل والأمان لهواتف Galaxy S24، سياسته الأخيرة التي تم وضعها في عام 2022 من خلال منح جميع أجهزته الرئيسية ومتوسطة المدى تقريبا 4 سنوات من تحديثات نظام التشغيل وخمس سنوات من التصحيحات الأمنية.

وهذا يعني أنه أن هواتف Galaxy S24 ستدوم لفترة طويلة حتي عام 2031، حيث ستنطلق التشكيلة مع نظام أندرويد 14، وستنتهي مع Android 21، ومن المتوقع أن تنطبق سياسة سامسونج الجديدة على الأجهزة التي سيتم إطلاقها خلال عام 2024 لاسيما الإصدارات الرائدة.



وتعد هذه السياسة تغيير كبير، حيث تتفوق كل من جوجل وسامسونج الآن على شركة آبل عندما يتعلق الأمر بتحديث الجداول الزمنية، حيث ليس لدى شركة آبل وعد محدد، ولكنها تميل إلى دعم أجهزة iPhone لمدة 6 سنوات تقريبا، اعتمادا على الطراز.

ويأتي وعد سامسونج بتوفير تحديثات نظام التشغيل بالإضافة إلى التحديثات الأمنية معا على مدار 7 سنوات بدءا من هواتف Galaxy S24، عقب إعلان شركة جوجل عن خطتها لتزويد سلسلة Pixel 8 بـ 7 سنوات من التحديثات.

وتتميز سلسلة Galaxy S24 التي أعلنت عنها شركة سامسونج أمس الأربعاء من بين الهواتف الذكية الأولى التي تتضمن قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدية، نفس التقنية التي تعمل على تشغيل ChatGPT مباشرة على الهاتف الذكي.