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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص من iPhone 15.. أسعار سلسلة سامسونج Galaxy S24

ميزات أكثر وسعر أرخص
ميزات أكثر وسعر أرخص من iPhone 15..اعرف أسعار سلسلة سامسونج

 كان اليوم يومًا كبيرًا بالنسبة سامسونج على صعيد الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت الشركة هواتف Galaxy S24 و Galaxy S24+ و Galaxy S24 Ultra المزودة بتقنية Galaxy AI.

وبالنسبة  سعر هذه الهواتف، وللأسف لم تتوفر بعد الأسعار الرسمية في الهند التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

إذا قمتم بطلب الهواتف مسبقًا (حتى 30 يناير)، ففي معظم الأسواق، يمكنك الحصول على طراز أعلى بسعر نفس الطراز الأدنى.

بمعنى آخر، يمكنك الحصول على سعة 256 جيجابايت بسعر 128 جيجابايت، و 512 جيجابايت بسعر 256 جيجابايت، وحتى 1 تيرابايت بسعر 512 جيجابايت. ولكن لاحظ أنه قد يكون هناك عدد محدود من بعض هذه السعات التخزينية.

 

وفيما يلي أسعار هواتف سامسونج Galaxy S24

 

ميزات أكثر وسعر أرخص من iPhone 15..اعرف أسعار سلسلة سامسونج Galaxy S24

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