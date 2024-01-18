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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تفوقت على iPhone 15.. ميزة غير مسبوقة لهواتف سامسونج الجديدة

تفوق على iPhone 15..ميزة
تفوق على iPhone 15..ميزة غير مسبوقة لهواتف سامسونج الجديدة

كان الذكاء الاصطناعي جالاكسي من سامسونج محورًا رئيسيًا في مؤتمر Unpacked ، حيث ظهرت خدمة الذكاء الاصطناعي المولّد لأول مرة على هواتف Galaxy S24 .

وتسعى سامسونج إلى تسويقه كنقطة قوة رئيسية، وكشفت الشركة أن التكنولوجيا الجديدة تعمل بدعم من Google Cloud.

وستكون الشركة الكورية أول شريك ينشر Gemini Pro و Imagen 2 على Vertex AI عبر السحابة على هواتفها الذكية.

يمكن لـ Gemini تعميم المعلومات وفهمها بسلاسة والعمل عبر أنواع مختلفة من المعلومات والجمع بينها، بما في ذلك النص والرموز والصور والفيديو.

تفوق على iPhone 15..ميزة غير مسبوقة لهواتف سامسونج الجديدة

وستتمكن التطبيقات الأصلية مثل Notes ومسجل الصوت ولوحة المفاتيح من استخدام هذه الميزات للتطور بمرور الوقت. 
 

وأضاف البيان الصحفي أن Gemini Pro سيوفر أيضًا ميزات أساسية، بما في ذلك الأمان والسلامة والخصوصية والامتثال للبيانات.

تفوق على iPhone 15..ميزة غير مسبوقة لهواتف سامسونج الجديدة

وقال جانغ هيون يون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب البرامج في Mobile eXperience Business في سامسونج، إن فريقه "متحمس" لأن تكون سلسلة Galaxy S24 أول من يتم تجهيزه بـ Gemini Pro.

وأضاف توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud، أن مطوري سامسونج سيكونون قادرين على استخدام "البنية التحتية عالمية المستوى والأداء المتطور والمرونة" في المنصة لتوفير الذكاء الاصطناعي المولّد لمستخدمي سامسونج.

تفوق على iPhone 15..ميزة غير مسبوقة لهواتف سامسونج الجديدة

ستأتي أجهزة Samsung Galaxy S24 بنظام Android 14 خارج الصندوق، مما يعني أنه سيكون هناك Gemini Nano، وهو نموذج لغة كبير (LLM) على الجهاز. نعلم بالفعل من أجهزة Pixel 8 Pro أن هذه الميزة توفر ردودًا ذكية في الرسائل وتصلح مقاطع الفيديو المهتزة قليلاً وتحسّن اللقطات الليلية.

Galaxy GALAXY S24 Mobile eXperience Business Unpacked سامسونج

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