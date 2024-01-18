أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتف سامسونج جالكسي Samsung Galaxy S24 Ultra عالميا، وقد حظى موقع Gsmarena التقني بفرصةٍ رائعة لاختباره، ومن بين الأمور التي أتيحت لها التجربة، وقاموا باختبار قدرات الكاميرا الجديدة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي "كواد تيلي" كما أطلقت عليها سامسونج.

ميزات رائعة لكاميرا هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديدة

ملاحظة مهمة قبل عرض الصور

الصور التي سترونها هي لقطات سريعة ومفاجئة وليست نتاج اختبار محكم ودقيق، سنحتفظ بحكمنا النهائي حتى ننشر المراجعة الشاملة، والتي ستتضمن صورًا ملتقطة في ظروف محسوبة أكثر.

ميزات رائعة لكاميرا هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديدة

انتقلت سامسونج في هاتف S24 ألترا من نظام تقريب 3x + 10x في هاتفين S22 وألترا وS23 ألترا إلى نظام 3x + 5x جديد.

تحتوي الكاميرا الجديدة بدقة تقريب 5x على مستشعر أكبر بكثير بحجم 1/2.6 بوصة، وتؤكد سامسونج أنه سيتمكن من التقاط صورًا بدقة تقريب 10x جيدة بقدر جودة الصور التي كانت تلتقطها وحدة الزوم المخصصة السابقة.

تتميز الكاميرا المقربة بدقة 50 ميجابكسل وتقريب 5x بزاوية OIS للتثبيت البصري أوسع بمقدار 2x وببكسلات أكبر 1.6x مقارنةً بالكاميرا المقربة بدقة 10 ميجابكسل وتقريب 10x.

كما تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي القوية الموجودة في معالج Snapdragon 8 Gen 3، وتستمد هذه الكاميرا قوتها من محرك ProVision الذي يضمن أداءً أفضل في تقليل التشويش وتقديم خصائص صور ممتازة.

الآن، إليكم عرضًا لنطاق التقريب في هاتف Galaxy S24 Ultra، يبدأ من 0.6x في الكاميرا العريضة جدًا ويصل إلى 100x.



