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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمميزات جديدة.. إطلاق أندرويد 14 لـ موبايل سامسونج Galaxy A14

Galaxy A14
Galaxy A14

تلقى هاتف سامسونج Galaxy A14 5G، تحديث One UI 6 المستند إلى نظام التشغيل أندرويد 14 في الهند خلال شهر نوفمبر الماضي، قبل بضعة أيام حصلت عليه الأجهزة الموجودة والولايات المتحدة، والآن، طرح التحديث لهواتف Galaxy A14 5G في أوروبا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي تحديث One UI 6 لموبايل سامسونج Galaxy A14 5G على إصدار البرنامج الثابت A146PXXU5CWL7 ويتطلب تنزيلا يبلغ حوالي 1.7 جيجابايت،  ومن المحتمل أن يتم طرحه مع تصحيح أمان أندرويد لشهر ديسمبر 2023 بدلا من يناير 2024.

 

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مواصفات موبايل سامسونج Galaxy A14 5G

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A14، بشاشة كبيرة من نوع PLS LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف Galaxy A14 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بمستشعرين ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابكسل، في جزيرة تم وضعها بشكل رأسي على خلفية الجهاز، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف Galaxy A14 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 700 بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز، وهو مطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت، والتي يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت، عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوى هاتف Galaxy A14 5G، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

سامسونج أندرويد 14 Galaxy A14 Galaxy A14 5G تحديث One UI 6

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