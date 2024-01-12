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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تابلت خارق من سامسونج.. يتحمل السقوط من الارتفاعات والعمل في البيئات القاسية

Galaxy Tab Active
Galaxy Tab Active 5

فاجأت شركة سامسونج Samsung، عشاقها بإطلاق جهاز لوحي جديد يأتي ضمن سلسلة "Galaxy Active"، والتي تتميز بتصميماتها شديد المتانة، حيث تقوم الشركة بتطويرها خصيصا لتتناسب مع بيئات العمل الصعبة بمواصفات قادرة على تحمل الظروف القاسية التي قد يواجهها العاملين الميدانيين والعديد من العمال في مواقع العمل الوعرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab Active 5، بتصميم شديد المتانة مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC للمدفوعات غير النقدية، ونظام Samsung Knox Vault لحماية البيانات، وزر قابل للتخصيص للوصول السريع في الظروف القاسية.

 

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مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab Active 5

يأتي تابلت سامسونج Galaxy Tab Active 5، بشاشة من نوع TFT LCD، بقياس 8 بوصات، بجودة عرض WUXGA، تبلغ 1920 × 1200 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية Gorilla Glass 5.

Galaxy Tab Active 5

تتمتع الشاشة بحساسية لمس متزايدة للعمل مع قفازات يصل سمكها إلى 2 مم في البيئات الرطبة، ويعمل Galaxy Tab Active 5، بواجهة المستخدم One UI 6 من سامسونج، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

وزودت سامسونج تابلت Galaxy Tab Active 5، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية مزودة بمستشعر بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Galaxy Tab Active 5

ويعمل الجهاز اللوحي بمعالج سامسونج Exynos 1380، لمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويمتاز جهاز Galaxy Tab Active 5، بتصميم مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68، وهو مصمم ليدوم طويلا وفقا للمعايير العسكرية الأمريكية MIL-STD-810H، لتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر، كما يمكنه الصمود أما الظروف البيئية القاسية مثل الرطوبة والغمر والضباب الملحي والغبار والاهتزازات وقطرات الماء.

Galaxy Tab Active 5

ويدعم تابلت سامسونج Galaxy Tab Active 5، العمل مع القلم الذكي S Pen للكتابة والرسم، ويحتوي على ماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع، كما يمكن استخدامه بدون وجود البطارية عند توصيله بمصدر الطاقة.

وتشمل مزايا الجهاز اللوحي الأخرى، دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكة واي فاي 6، إلى جانب أزار قابلة للتخصيص، ويحزم بطارية قابلة للإزالة بقوة 5050 مللي أمبير.

وتعتزم سامسونج طرح جهاز Galaxy Tab Active 5، في الأسواق خلال الشهر الجاري، ولم تكشف الشركة عن سعر الجهاز ولا أماكن التوافر.
 

Galaxy Tab Active 5
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