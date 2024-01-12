الموبايل الدبابة.. سامسونج تكشف عن هاتف جبار بتصميم مصفح

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث إصدارات سلسلة Galaxy XCover، والتي تتميز بتصميم شديد المتانة بإمكانات تناسب العاملين في الظروف البيئية القاسية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف سامسونج Galaxy XCover7، بتصميم شديد المتانة مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC للمدفوعات غير النقدية، ونظام Samsung Knox Vault لحماية البيانات، وزر قابل للتخصيص للوصول السريع في الظروف القاسية.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy XCover7

يأتي هاتف سامسونج Galaxy XCover7، بشاشة من نوع TFT LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD+، تبلغ 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية Gorilla Glass Victus+.

Galaxy XCover7

وقد حسنت سامسونج حساسية اللمس للعمل مع قفازات يصل سمكها إلى 2 مم وفي البيئات الرطبة، ويعمل Galaxy XCover7، بواجهة المستخدم One UI 6 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy XCover7، بواسطة معالج ميدياتيك من نوع +Dimensity 6100، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر مع وحدة معالجة مركزية ثماني النواة Octa-core.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للزيادة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

Galaxy XCover7

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy XCover7، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية مزودة بمستشعر بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف سامسونج Galaxy XCover7، مقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر ودعم صوت Dolby Atmos، ومقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68.

وتمثل نقطة البيع الرئيسية لهاتف Galaxy XCover7، في أنه مصمم ليدوم طويلا ويتحمل الظروف القاسية لأنه مصمم وفقا للمعايير العسكرية الأمريكية MIL-STD-810H، يبلغ وزنه نحو 240 جرام.

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف سامسونج Galaxy XCover7، بسعر يعادل 400 دولارٍ أمريكي (أي ما يعادل 12.350 جنيها مصريا).