عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الموبايل الدبابة.. سامسونج تكشف عن هاتف جبار بتصميم مصفح

Galaxy XCover7
Galaxy XCover7

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث إصدارات سلسلة Galaxy XCover، والتي تتميز بتصميم شديد المتانة بإمكانات تناسب العاملين في الظروف البيئية القاسية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف سامسونج Galaxy XCover7، بتصميم شديد المتانة مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC للمدفوعات غير النقدية، ونظام Samsung Knox Vault لحماية البيانات، وزر قابل للتخصيص للوصول السريع في الظروف القاسية.

 

موبايل سامسونج Galaxy A7 يحصل على أندرويد 14

زودته سامسونج بالذكاء الاصطناعي.. اعرف سعر ومواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy XCover7

يأتي هاتف سامسونج Galaxy XCover7، بشاشة من نوع TFT LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD+، تبلغ 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية Gorilla Glass Victus+.

Galaxy XCover7

وقد حسنت سامسونج حساسية اللمس للعمل مع قفازات يصل سمكها إلى 2 مم وفي البيئات الرطبة، ويعمل Galaxy XCover7، بواجهة المستخدم One UI 6 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy XCover7، بواسطة معالج ميدياتيك من نوع +Dimensity 6100، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر مع وحدة معالجة مركزية ثماني النواة Octa-core.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للزيادة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

Galaxy XCover7

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy XCover7، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية مزودة بمستشعر بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف سامسونج Galaxy XCover7، مقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر ودعم صوت Dolby Atmos، ومقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68.

وتمثل نقطة البيع الرئيسية لهاتف Galaxy XCover7، في أنه مصمم ليدوم طويلا ويتحمل الظروف القاسية لأنه مصمم وفقا للمعايير العسكرية الأمريكية MIL-STD-810H، يبلغ وزنه نحو 240 جرام.

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف سامسونج Galaxy XCover7، بسعر يعادل 400 دولارٍ أمريكي (أي ما يعادل 12.350 جنيها مصريا).

سامسونج سلسلة Galaxy XCover Galaxy XCover7 سعر جالاكسي اكس كوفر7 سامسونج Galaxy XCover 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

موضوعات متعلقة

وحش الكاميرا والأداء.. موبايل شاومي الجديد ينافس هواتف سامسونج

ثورة في جيبك.. كيف يشكل الذكاء الاصطناعي مستقبل هواتف آبل وسامسونج؟

ثلاثية الأبعاد.. سوني تكشف عن نظارة واقع افتراضي للمصممين

حامل آيفون مبتكر يتتبع حركة الأشخاص أمام الكاميرا تلقائيا.. فيديو

إمكانات خارقة.. أسوس تطلق أقوى هواتف الألعاب بالذكاء الاصطناعي

خادمة ومراية ذكية.. أبرز ابتكارات الذكاء الاصطناعي المعلن عنها في CES 2024

CES 2024.. الكشف عن أول مرآة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي

موبايل سامسونج Galaxy A7 يحصل على أندرويد 14

ترشيحاتنا

علام: «محامين الأقصر» ستكون تجرية لدخول جميع النقابات في منظومة التأمين الصحي الشامل

نهضة غير مسبوقة.. القصير: طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن

الرعاية الصحية تطلق منظومة لوحات مؤشرات الأداء المحدثة لحظيا

نريد حلا.. فرنسا تدين هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر

مطالبات بالسجن والغرامة.. يهود فرنسا يدافعون عن رئيس الوزراء المثلي الجديد

بيان أمريكي بريطاني عاجل بشأن الضربات في اليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ