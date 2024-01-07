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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل سامسونج Galaxy A7 يحصل على أندرويد 14

Galaxy A72
Galaxy A72

بدأت شركة سامسونج Samsung، في طرح واجهة المستخدم الجديدة One UI 6.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14،لأصحاب هواتف Galaxy A72.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هذ هو التحديث الرئيسي الأخير لجهاز Galaxy A72، حيث تم إطلاق هذا الجهاز لأول مرة في مارس 2021 بنظام Android 11، ووفقا لسياسة سامسونج فأن الهاتف يحصل على ثلاثة إصدارات رئيسية فقط من نظام التشغيل.

 

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A72

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A72، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A72، بكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل مصحوبة بعدسة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A72، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 720G، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 8 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية بدقة 128 أو 256 جيجابايت، والتي يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت، عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A72، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، وتجد الإشارة إلى أن التحديث التجريبي من One UI 6.0 يتوفر لهاتف Galaxy A72 حاليا في روسيا، ولكن من المفترض أن تحصل عليه الأسواق الأخرى قريبا.

Galaxy A72
سامسونج Samsung أندرويد 14 One UI 6 0 سامسونج Galaxy A72

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