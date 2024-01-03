سامسونج تزود موبايل Galaxy A33 5G بـ أندرويد 14

أطلقت شركة سامسونج، هاتفها الذكي Galaxy A33 5G في عام 2022، والذي تم طرحه ذلك الوقت، بنظام التشغيل Android 12 خارج الصندوق، الآن، زودت العلامة التجارية الكورية الجنوبية هذا الإصدار بنظام التشغيل أندرويد 14 عبر تحديث واجهة المستخدم OneUI 6.0 الأحدث التابعة لها.

ومنذ إطلاقه، تلقى هاتف Galaxy A33 5G، تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد مع الإصدار الأحدث، كما تجلب واجهة سامسونج الجديدة OneUI 6.0 مجموعة من الميزات الجديدة للهاتف.

مواصفات سامسونج Galaxy A33 5G

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، بواسطة معالج الشركة Exynos 1280، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

يتمتع هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، بكاميرا خلفية رباعية، تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ةومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحزم هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، بطارية عملاقة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.